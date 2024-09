Lanciati da Space X due nuovi satelliti europei Galileo

Sono stati lanciati con successo altri due nuovi satelliti del sistema europeo di navigazione Galileo, il lancio è avvenuto la notte scorsa alle 00:50 ora italiana dalla base di Cape Canaveral in Florida con un razzo Falcon 9 di SpaceX. Il lancio si è concluso circa 3 ore e mezza dopo il decollo con il rilascio dei satelliti 31 e 32 che nei prossimi giorni completeranno una serie di manovre per raggiungere la loro orbita finale, a circa 23mila chilometri di altezza, ed eseguiranno una serie di test agli strumenti di bordo prima di poter diventare operativi. «Galileo continua a crescere», ha commentato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Joseph Aschbacher su X. «Questi due nuovi satelliti – ha aggiunto – porteranno avanti la fiaccola dell’affidabilità senza soluzione di continuità di Galileo e garantiranno la continuazione della fornitura ininterrotta del sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo. Galileo è innegabilmente uno dei più grandi successi dell’Europa nello spazio». Operativo già dal 2016, Galileo è un programma finanziato dalla Commissione Europea, progettato e sviluppato dall’Esa, costruito dalle aziende europee e gestito dall’Agenzia Eu per i programmi spaziali Euspa, un programma analogico ai sistemi di navigazione satellitare americano Gps e russo Glonass ma che a differenza degli altri ha usi solo civili e commerciali.