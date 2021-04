Land Rover Defender eletta “World Car design of the Year”

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Land Rover Defender, l’inarrestabile auto all-terrain, è stata incoronata World Car Design of the Year 2021, battendo le rivali in shortlist per l’ambito riconoscimento. I giurati hanno riconosciuto ed apprezzato il design distintivo della Defender, le indiscusse capacità off-road, l’eccellente dinamica su strada, e la praticità e connettività da 21° secolo. La Defender offre incredibili possibilità di scelta ai clienti, con i modelli 90 e 110, i commerciali Hard Top e con motorizzazioni che spaziano dai PHEV ai nuovi V8. Con questi ultimi successi, la Defender ha totalizzato, dal lancio, 53 premi internazionali; Land Rover ha registrato una domanda senza precedenti delle 90 e delle 110.

“La nuova Defender è ispirata dal passato senza esserne prigioniera, e siamo felici che sia stata onorata con questo riconoscimento. Abbiamo creato la Defender del 21° secolo con la visione di ampliare i confini della sua tecnologia e del design, mantenendone intatto il DNA e la capacità in off-road. Il risultato è un’irresistibile 4×4 che esercita un forte richiamo emotivo sui clienti” dichiara Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, Jaguar Land Rover.

(ITALPRESS).