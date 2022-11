Lando Buzzanca, il medico: In sei mesi ha perso 25, 30 chili. Nessuno va a fargli visita

“Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 115. Era in questo stato già a luglio. In sei mesi ha perso 25, 30 chilogrammi”, a raccontarlo all’Ansa è il medico di Lando Buzzanca, Fulvio Tomaselli, specializzato in angiologia. L’attore è stato ricoverato “d’urgenza” al Policlinico Gemelli di Roma l’8 novembre scorso. “Noi (lui e la compagna di Buzzanca, Francesca Della Valle ndr) non sappiamo per cosa sia stato ricoverato. Ci hanno detto che è caduto dalla sedia ma in una Rsa è quasi impossibile. Perché questo sarebbe sinonimo di incuria. Potrebbe essere stato ricoverato per qualsiasi altro motivo”, ha aggiunto Tomaselli. A Della Valle i medici non hanno potuto dire nulla. “L’amministratore di sostegno -sostiene Tomaselli- ha posto il veto di fare comunicazioni ufficiali. Francesca non può andare a trovarlo liberamente, per farlo deve fare richiesta all’amministratore. La risposta è che ci sono file lunghissime per andare a fargli visita ma di fatto non ci va nessuno”, ha spiegato Tomaselli. Della Valle è potuta andare soltanto una volta, “martedì”.