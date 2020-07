L’Anir (associazione delle imprese di ristorazione collettiva) entra in Confindustria

“Anir (Associazione nazionale imprese di ristorazione collettiva) entra ufficialmente nella famiglia confindustriale aderendo a Confindustria Servizi Hcsf, nata lo scorso anno per promuovere e sostenere un settore in forte crescita, quello dei Servizi, che coinvolge un enorme numero di lavoratori, caratterizzato dall’uso intenso di manodopera, e dall’enorme importanza, in termini economici e sociali, per il Paese”. A comunicarlo è Massimiliano Fabbro in veste di presidente dell’Anir. “Si tratta di un progetto importante – dichiara Fabbro – che ci consente di costruire una rappresentanza sempre più forte, in grado di ribadire il ruolo strategico della ristorazione collettiva, porsi come interlocutore nei confronti delle istituzioni e degli stakeholder per consentire al comparto una quanto mai auspicabile ripresa, soprattutto in questo momento di crisi determinata dalla pandemia. Il danno ricevuto dagli operatori delle mense aziendali e scolastiche, ha delle ripercussioni enormi, per questo serve un nuovo soggetto in grado di far comprendere l’attuale stato di crisi per ridisegnarne la ripartenza. Condividere alcune nostre criticità nel progetto federativo di Confindustria Servizi HCFS, chiarisce e rafforza molte delle nostre posizioni. Ci adopereremo sin da ora per portare le nostre istanze nelle istituzioni partendo da dati, purtroppo, assai eloquenti: la ristorazione scolastica, con 74milioni di pasti non somministrati, ha registrato un calo del 94%, mentre la ristorazione aziendale è crollata del 68%. A fronte di tutto ciò vogliamo parlare subito del futuro dei nostri lavoratori, della qualità dei pasti e della sicurezza igienico sanitaria che possono garantire i nostri servizi. I nostri passaggi costitutivi e di avvio di una nuova rappresentanza industriale del settore, pur avendo avuto una lunga gestazione, sono ora veloci, poiché è proprio in questi giorni che si stanno scrivendo di nuovo le regole basilari del futuro di questo settore, e vogliamo dare per questo il nostro contributo. Per fare tutto questo abbiamo una nuova e solida casa che è Confindustria Servizi Hcsf”.