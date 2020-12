L’anno 2021: tendenze dei Casino online e cosa si aspettano i giocatori

Il numero 21 è associato alla fortuna, rischio ed eccitazione. Ci sono esattamente 21 punti sui dadi standard. Nel Blackjack devi raccogliere 21 punti per vincere.Tutto questo, stranamente, si adatta al carattere di nuovo l’anno 2021, un anno con estrema incertezza. La vincità più grande per tutti sarà la possibilità di prendere il controllo della pandemia di coronavirus e tornare alla normalità. Alla vigilia del Capodanno, tutti aspettano una sorta di miracolo, che cambierà la vita in meglio.

Le principali tendenze dei casino online

Sulla base dei conclusioni di esperti nel settore di gioco d’azzardo, anche i casino online si preparano ai grandi cambiamenti per soddisfare l’appetito dei giocatori più avanzati e esigenti.

L’ambiente iGaming è in continua evoluzione. Sebbene questo fenomeno sia sempre stato evidente, non abbiamo mai assistito a una tale crescita nel settore come nel 2020. Le distanze sociali e le nuove regole relative alla partecipazione agli eventi sportivi hanno spinto i giocatori a riprendere il trading di scommesse online, passare ore e ore davanti un slot nel casino online.

Questi cambiamenti hanno costretto gli operatori di casinò online a ripensare al modo in cui conducono la propria attività per garantire la continua soddisfazione e sicurezza dei clienti e un fatturato positivo.

Oggi esamineremo le principali tendenze nello sviluppo dei casinò online nel 2021. Questo elenco non è affatto completo, poiché il settore del gambling e in continua crescita e la ricerca di nuove tecnologie per migliorare il nostro divertimento nel tempo libero.

Boom del gioco d’azzardo mobile e sociale

Sebbene il reddito netto del gioco d’azzardo sia aumentato grazie alle scommesse online, le statistiche mostrano che la popolarità delle app di casinò mobile è in crescita. Non tutti hanno accesso ai computer, soprattutto nel paesi più povere. È più probabile che i giocatori abbiano accesso al cellulare rispetto al desktop.

Gli operatori traggono vantaggio da questo fatto, offrendo l’app che puoi scaricare dai siti Web dei casinò. Fornendo i giochi da casinò gratuiti, casino online danno possibilità ai suoi giocatori di prendere certa confidenza con il gioco e guidare i potenziali clienti a iscriversi a un gioco reale nel 2021. Le app di scommesse mobili inizieranno presto a utilizzare metodi per consentire ai utenti di personalizzare la loro esperienza con skin, booster e bonus mobili.

Le valute blockchain come il futuro dei pagamenti nei casinò

La criptovaluta non è più un nuovo metodo di pagamento nei casinò online. È in circolazione da un po ‘, nonostante il suo avvio lento. C’è stato uno scatto di crescita negli ultimi mesi poiché sempre più casino online introducono la criptovaluta come pagamento accettabile.

Stanno diventando popolari grazie a depositi e pagamenti istantanei, mentre ci sono diverse regole per quanto riguarda i pagamenti blockchain. La criptovaluta continuerà a crescere e diventerà una delle più grandi tendenze dei casinò online nel 2021.

Realtà aumentata e virtuale per una nuova esperienza di gioco

Potresti essere sorpreso di sentirlo, ma AR e VR sono già disponibili nelle lounge dei tanti casino online. L’AR sta diventando così avanzata che puoi “camminare” nel casinò digitale, guardando gli avatar di altri giocatori, che passano il tempo dietro le slot macchine virtuali.

La realtà mix diventerà una nuova direzione per lo sviluppo dei casinò nel 2021. Combina le funzionalità di VR e AR, come già mostrato in HoloLens di Microsoft. Il prossimo passo in AR, VR e MR è renderlo disponibile online. Il problema principale è che la maggior parte dei giocatori potrebbe non essere in grado di permettersi l’hardware necessario per eseguire il software.

Promozione di programmi di gioco responsabile

Nel 2021 i casino online presteranno ancora più attenzione alle regole e ai programmi per il gioco responsabile.

Il gioco responsabile non riguarda solo i giocatori, ma sopra tutto i siti del gioco. Sarrano introdotti nuovi processi in base ai quali i promotori di casinò devono avvertire le persone dei pericoli del gioco e probabilmente non vengono più ripescati gli utenti dal registro di esenzione.