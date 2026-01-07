L’anno di Napoli capitale europea dello sport si apre nel segno della vela con il l trofeo Marcello Campobasso

L’anno di Napoli Capitale Europea dello Sport si apre nel segno della vela. Aspettando l’America’s Cup torna al Reale Yacht Club Canottieri Savoia l’appuntamento con il trofeo Marcello Campobasso, storica regata internazionale della classe Optimist che quest’anno è giunta alla sua 32esima edizione: 120 giovanissimi velisti provenienti da 8 Paesi europei sono entrati in azione tra le acque del golfo regalando il consueto carico di emozioni e spettacolo. Nonostante il maltempo dell’Epifania che ha limitato il programma della competizione bastano le tre manche disputate domenica, nel primo giorno di gare, per assegnare i titoli. Il Trofeo Marcello Campobasso lo vince Giorgio Nibbi del Circolo Nautico Sambenedettese, primo in un podio tutto italiano completato dal secondo posto d Carlo Miraglia del Centro Surf Bracciano, e dal terzo del partenopeo Raffaele Nugnes della Lega Navale di Napoli. Il Trofeo Unicef, destinato alla Divisione B dei più piccoli skipper dai 9 agli 11 anni, va invece a Maurizio Domenici della Lega Navale di Anzio che precede Tommaso Pierdomenico e Anna Gaudiano.

Come sempre non manca l’assegnazione dei premi speciali: la Targa Irene Campobasso, riservata alla prima concorrente femminile, è stata conquistata da Beatrice Fornaro del Seaside Sport Academy; la Coppa Stancic, per il concorrente proveniente dalla nazione più lontana, va a Elari Teras dall’Estonia. Infine la Targa Laura Rolandi per il club che ha realizzato il miglior punteggio viene consegnata al Circolo del Remo e della Vela Italia dal presidente del Savoia, Fabrizio Cattaneo della Volta. “Questo trofeo è stato caratterizzato, come spesso accade in gennaio, da un meteo sfidante e capriccioso. Ma i nostri piccoli atleti sono stati all’altezza delle onde, incuranti della pioggia, e si sono impegnati tantissimo – commenta proprio Cattaneo della Volta -. Nonostante il meteo, siamo certi che ci porterà fortuna perché è il primo evento sportivo dell’anno 2026 di Napoli capitale europea dello sport ed è l’inizio di un biennio che ci accompagnerà, con il vento in poppa, verso la 38esima edizione dell’America’s Cup”.

Saranno due anni importanti per il territorio napoletano: arriveranno eventi di caratura mondiale e questo farà bene anche alla vela italiana – sottolinea Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela – Partire da Napoli con il Trofeo Campobasso dà sempre un’emozione in più e soprattutto ogni anno il club è sempre pronto a organizzarlo per favorire i ragazzi, facendoli stare bene insieme alle famiglie e ai team. La vela è in un momento di grande sviluppo e Napoli sarà al centro anche come Capitale europea dello sport: ci sono tutte le combinazioni – conclude Ettorre – perché sia un biennio della vela nazionale incredibile”.