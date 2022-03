L’annual program statement dell’Ambasciata Usa

L’Ambasciata degli Stati Uniti IN Italia, di cui l’ incaricato agli affari ad interim Thomas D. Smitham , ha il piacere di annunciare la pubblicazione del bando del 2022 del Annual Program Statement (APS). L’APS mette a disposizione fondi per finanziare progetti culturali e di scambio che rafforzino i legami tra Stati Uniti e Italia, che evidenzino valori comuni e che promuovano la cooperazione bilaterale. L’AnnualProgram Statement è un strumento utilizzato con successo da molte Ambasciate USA nel mondo per consentire l’accesso a opportunità di finanziamento attraverso un processo di selezione aperto e trasparente.

L’Ambasciata degli Stati Uniti accetta proposte da persone e organizzazioni in possesso dei requisiti di idoneità. Tutti i progetti devono avere una rilevante componente culturale americana che coinvolga esperti Americani, organizzazioni o istituzioni di un settore specifico e che promuova una maggiore comprensione delle politiche e delle prospettive statunitensi. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 31 Marzo 2022. Occorre leggere con attenzione le aree prioritarie del programma e i criteri di valutazione: non verranno finanziate proposte che non siano in linea con le priorità. Per la call del 2022, la richiesta massima di finanziamento è di $100,000. L’Ambasciata degli Stati Uniti si riserva il diritto di erogare finanziamenti inferiori a quelli presentati in candidatura, ove ritenuto opportuno. L’Ambasciata degli Stati Uniti incoraggia i candidati a presentare proposte che prevedano una parte di co-finanziamento. Le aree prioritarie del Programma sono: 1) Prosperità: favorire l’empowerment, la ripresa economica e il benessere comune attraverso l’educazione STEM e imprenditorialità; 2) Clima: affrontare la crisi climatica attraverso una partnership USA-Italia; 3) Democrazia: rafforzare e/o spiegare il valore delle istituzioni democratiche, i loro principi e le norme, rinnovare la fiducia nella democrazia e combattere la disinformazione; 4) Valori Comuni: promozione della diversità, dell’equità, dell’inclusione sociale e

dell’accessibilità a sostegno dei valori democratici comuni tra Stati Uniti e Italia; 5) Sicurezza: supportare gli interessi comuni nel settore della sicurezza e delle relazioni

transatlantiche tra Stati Uniti e Italia; 6) Diritti Umani: promozione dei diritti umani attraverso canali innovativi nei settoridell’educazione e delle arti; 7) Studi Americani, incluso il coinvolgimento del mondo accademico. Si possono trovare maggiori informazioni sull’Annuak Program Statement, all’indirizzo: https://it. usembassy.gov/wp-content/ uploads/sites/67/NOFO-APS-JAN- 2022.pdf