L’annuncio di Moderna: Vaccini contro cancro, malattie cardiovascolari e autoimmuni entro il 2030

A riportare la notizia in Italia è Repubblica, ma l’annuncio da parte dell’azienda americana Moderna di “una prossima rivoluzione nella medicina che permetterà di salvare milioni di vite grazie a vaccini personalizzati” è apparso sul Guardian a detta del quale “i primi vaccini al mondo contro il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle auto-immuni potrebbero arrivare entro il 2030” addirittura.

L’esperienza maturata con il vaccini anti-Covid, precisa Moderna – secondo quanto riporta Repubblica.it -, ha permesso agli studi sui vaccini anti-cancro di far accelerare la ricerca, tanto che l’equivalente di 15 anni di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi. Secondo il dottor Paul Burton, direttore sanitario di Moderna, l’azienda potrà offrire questi vaccini in appena cinque anni. “I vaccini che arriveranno – spiega Burton – saranno molto efficaci, e salveranno centinaia di migliaia se non milioni di vite. Credo che saremo in grado di offrire vaccini personalizzati anti-cancro contro numerosi diversi tipi di tumore alla popolazione mondiale”.