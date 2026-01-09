L’Antica Pizzeria Da Michele, a Perugia l’apertura della prima sede in Umbria

Giovedì 8 gennaio, l’Antica Pizzeria Da Michele ha inauguratio, nel cuore dell’Umbria, la sua prima sede in questa regione. La storica insegna napoletana apre le sue porte a Perugia in una location d’eccezione: i locali dello storico ex Caffè di Perugia in via Mazzini 10, a pochissimi passi da Corso Vannucci e Piazza IV Novembre, punti di maggior interesse turistico della città.

Alessandro Condurro, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, commenta così la nuova apertura: “L’arrivo a Perugia rappresenta per noi un passaggio importante: la scelta di una location così iconica come l’ex Caffè di Perugia non è casuale, testimonia la nostra volontà di valorizzare il territorio che ci ospita, fondendo la sacralità della nostra pizza ‘a ruota di carro’ con l’eleganza di un luogo che è nel cuore degli abitanti di Perugia”.

Francesco De Luca, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, si sofferma sui dettagli del progetto: “La sfida, in via Mazzini, era rispettare l’anima del luogo portando la nostra inconfondibile atmosfera. Abbiamo lavorato per creare un ambiente che non stravolgesse la storicità dei locali, ma che al contempo trasmettesse l’energia della nostra casa madre a Forcella. Il risultato è un equilibrio unico: un design che dialoga con il passato ma guarda al futuro, perfetto per accogliere famiglie, giovani e turisti che cercano l’autenticità senza compromessi, sia nel piatto che nell’esperienza in sala”.

“Il locale si sviluppa su due piani per un totale di circa 70-80 posti interni. La sede di Perugia è collocata nell’esclusiva location dell’ex caffè di Perugia, locale storico della città, più volte riconosciuto come uno dei più bei bar d’italia. Gli interni sono un perfetto mix tra i temi della sede storica di Napoli e le caratteristiche originarie del locale, come le volte in pietra e il soppalco in legno”, concludono Antonello Corciulo, Fabrizio Bovenzi e Guglielmo Torre, soci della sede di Perugia.

L’atmosfera unisce l’eleganza umbra alla vivacità partenopea, con dettagli che richiamano la tradizione della famiglia Condurro, come le foto storiche alle pareti e i marmi bianchi tipici della sede napoletana.

Il menu celebra la filosofia che ha reso l’Antica Pizzeria Da Michele un tempio gastronomico mondiale: poche pizze, ingredienti eccellenti e un metodo di lavorazione artigianale. Protagoniste assolute saranno la margherita e la marinara, realizzate secondo la ricetta originale della casa madre. A queste si affiancano tante altre pizze della tradizione napoletana e una selezione di fritti della tradizione napoletana (frittatine di pasta, crocchè, arancini).

L’Antica Pizzeria Da Michele Perugia aspetta i suoi clienti in via Mazzini, pronta a diventare il nuovo punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana.