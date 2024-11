L’Antica Pizzeria Da Michele, a Salerno un compleanno solidale

Martedì 5 novembre 2024 dalle ore 11:30, l’Antica Pizzeria Da Michele Salerno spegne la sua terza candelina in Piazza Sedile di Portanova 21. Il locale in questa occasione ospiterà i ragazzi del centro diurno di salute mentale “Foresta Blu” della UOSM di Vallo della Lucania che, accompagnati dall’Associazione “I love Acquavella”, proporranno una serie di loro manufatti realizzati ad hoc per la pizzeria che resteranno in esposizione.

Quello del 5 novembre è solo il primo appuntamento di una serie che ha l’obiettivo di sostenere questa attività, creando un filo di congiunzione per un sostegno concreto a una realtà del territorio.

“Come azienda, crediamo nelle azioni concrete e riteniamo che collaborare con una realtà del territorio sia il modo migliore di agire per dare spazio a chi in genere non ne ha – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – Il fine ultimo è dare un’opportunità reale, offrendo un’esperienza unica, a questi ragazzi e ai loro educatori”.

“I ragazzi verranno accolti in pizzeria dopo un viaggio che, da Vallo, li condurrà a Salerno dove avranno modo di gustare la nostra pizza e avere un canale per far conoscere i propri prodotti. Siamo sicuri che questa esperienza farà bene a loro, ma soprattutto a noi – continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – Tutto ciò si allinea perfettamente con i valori di solidarietà e cooperazione che l’Antica Pizzeria da Michele porta avanti da oltre 150 anni”.

L’associazione “I love Acquavella” è stata scelta in quanto da anni si occupa dei più bisognosi realizzando laboratori musicali, organizzando eventi con i ragazzi del Centro Rock ‘on e allestendo mercatini nei quali vengono vendute le loro creazioni. Durante il mese di giugno, i musicisti del centro sono protagonisti di un concerto che si tiene proprio ad Acquavella che riscuote un bel consenso di pubblico.