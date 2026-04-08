L’Antica Pizzeria Da Michele, a San Paolo l’80^ sede nel mondo

La storica tradizione della pizza napoletana varca nuovamente i confini transatlantici. L’Antica Pizzeria Da Michele annuncia ufficialmente l’apertura della sua ottantesima sede a San Paolo, in Rua Conego Eugenio Leite 359. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 10 aprile, segnando l’ingresso del “Tempio della Pizza” in una delle più interessanti capitali gastronomiche al mondo. La scelta della sede non è stata casuale. Situata in un’area con un elevato flusso pedonale e una fortissima visibilità, la pizzeria sorge in un quartiere in rapida espansione, circondato da un tessuto dinamico di uffici, attività commerciali e poli ospedalieri. Il design del locale riflette questa dualità: un’anima profondamente italiana che si fonde con l’atmosfera contemporanea di San Paolo. Il risultato è uno spazio che si propone sia come meta d’eccellenza per gli appassionati di cibo internazionale, sia come punto di riferimento quotidiano per i residenti e i lavoratori della zona.

Gli amministratori della Michele in the World hanno espresso grande entusiasmo per questa nuova sfida in terra brasiliana.

“San Paolo rappresenta una delle capitali gastronomiche più importanti a livello globale, con una profonda cultura e un amore viscerale per la cucina italiana – spiega Francesco De Luca, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – Abbiamo trovato un pubblico esigente che sa dare valore alla qualità e alla storia. È l’ambiente perfetto per consolidare il nostro concetto di pizza autentica, riconosciuto in tutto il mondo.”

“La nostra speranza è di ricevere un caloroso benvenuto sia dai cittadini locali che dai turisti, diventando una tappa obbligatoria per chiunque cerchi l’esperienza della pizza napoletana. Puntiamo a costruire una comunità fedele attorno al nostro brand, fondata sulla costanza qualitativa e su una connessione genuina con il quartiere” conclude Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Il menù prevede le pizze classiche del brand, a ruota di carro, anche con varianti più sofisticate, assieme ad antipasti, primi, secondi di carne e di pesce e dolci tipici della tradizione gastronomica italiana.

L’Antica Pizzeria Da Michele a San Paolo sarà aperta tutti i giorni, offrendo un servizio continuativo che sposa i ritmi della metropoli.