L’Antica Pizzeria Da Michele al fianco dell’Isis “de’ Medici” di Ottaviano per uno speciale corso

“Questo protocollo d’intesa con una realtà come l’Antica Pizzeria Da Michele nasce dal nostro desiderio di portare avanti la strada che abbiamo già intrapreso da tempo, creando i nuovi professionisti del futuro, già preparati al lavoro vero e proprio – spiega Vincenzo Falco, dirigente I.S.I.S. “L. de’ Medici”-. Parteciperanno al corso tutte le quinte con indirizzo enogastronomico, con gli obiettivi, già presenti nelle finalità della scuola, di instillare negli allievi competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali ancora più specifiche, orientare all’occupazione e al prosieguo degli studi gli alunni, far conoscere un’azienda che porta il Made in Italy in tutto il mondo e, di conseguenza, prepararli alla possibilità di esperienze all’estero come bagaglio di formazione necessario”.

“La nostra azienda di famiglia ha una naturale propensione e attenzione per la formazione dei più giovani – spiega Sergio Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele. – Il lavoro è un valore e, come tale, va trasmesso alle nuove generazioni, ma al contempo vanno dati ai ragazzi gli strumenti per comprendere quale strada scegliere e, in questo, si devono impegnare anche realtà del territorio come la nostra, con l’obiettivo di mantenere un dialogo costante e diretto con gli istituti superiori illuminati come il de’ Medici”.

“Inauguriamo questo corso con l’augurio che alcuni degli studenti che lo seguiranno possano presto entrare a far parte del nostro staff di pizzaioli, magari con un’importante esperienza all’estero in una delle nostre sedi, arrivate attualmente a sessanta nel mondo” conclude Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Alla presentazione sono intervenuti: