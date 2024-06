L’Antica Pizzeria Da Michele al Maximall di Pontecagnano in versione street food

Michele Express arriva al Maximall di Pontecagnano lunedì 24 giugno: tutto è preparato in uno scintillante truck.

Si tratta del format più recente de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world che offre pizza “a portafoglio”, fritti e una gustosa selezione di street food. Questo concept de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World porta il sapore autentico della propria pizza, con 154 anni di storia, direttamente tra le mani dei clienti, in un formato inedito e pratico, ispirato dalla necessità di coniugare l’arte e il gusto della pizza al ritmo frenetico della vita contemporanea e dello shopping in centri commerciali o in strade dei centri cittadini.

“Dopo l’esperienza di “Michele Express” in Lombardia, il truck si sposta a sud, nel Maximall di Pontecagnano, rispondendo ancora una volta alle crescenti esigenze del mercato nel settore dello street food – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – la nostra pizza a portafoglio, che ha già conquistato i palati del centro di Aversa e del Valdichiana Village, è pronta a offrire ristoro e gusto agli avventori del Maximall“.

“Gli ingredienti della nostra pizza, anche in questo formato ‘nuovo’ restano gli stessi della casa madre di Napoli, così come nelle altre sedi nel mondo – continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – per certificare ulteriormente la nostra filiera ci avvaliamo, anche per questa nuova apertura, della tecnologia blockchain di Authentico, garanzia di qualità incorruttibile”.

«Qualità ed eccellenza sono due elementi che caratterizzano Michele Express e sono gli stessi elementi che guidano le scelte strategiche del Centro Commerciale, per questo motivo l’aggiunta del truck offrirà ai nostri visitatori una nuova esperienza di gusto. L’obiettivo è quello di ampliare e diversificare sempre di più l’offerta della food court di Piazza Maximall per soddisfare tutti i palati e offrire una deliziosa pausa con una eccellenza del territorio campano in una giornata di shopping“, afferma Carmela Cascino, direttrice del centro.

Il menù del nuovo Michele Express al Maximall di Pontecagnano comprende le pizze della tradizione: la margherita, la marinara e la cosacca, tipiche della casa madre a Napoli, la salsiccia e friarielli, la pizza fritta, la nerano, con crema di zucchine, la diavola, la provola e pepe e la bufalina, sia in formato a portafoglio che ‘a ruota di carro’. Inoltre, gli amanti dei fritti troveranno soddisfazione con le classiche proposte di Michele Express, tra cui il crocchè di patate, la frittatina classica e l’arancino. È previsto un menù dedicato ai più piccoli e il servizio di take-away per coloro che desiderano gustare la pizza ovunque si trovino.