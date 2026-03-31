L’Antica Pizzeria Da Michele, apertura da record per la sede di Roma Termini

L’apertura de L’Antica Pizzeria Da Michele alla stazione di Roma Termini si è rivelata un successo travolgente, confermando il grande richiamo del brand napoletano, anche nel contesto dinamico e veloce del principale scalo ferroviario d’Italia.

Sin dalle prime ore del mattino di venerdì 27 marzo, e durante tutto il weekend, la nuova location è stata presa d’assalto da viaggiatori, romani e turisti, curiosi di gustare la celebre pizza “a ruota di carro” che ha reso leggendaria la famiglia Condurro nel mondo.

Nonostante l’affluenza massiccia, l’evento ha messo in luce uno dei punti di forza storici del brand: la gestione delle attese. Le file, ordinate e costanti, sono state caratterizzate da una scorrevolezza impeccabile, merito di un coordinamento dei flussi studiato per rispondere ai ritmi frenetici di una stazione internazionale senza sacrificare la qualità del prodotto.

“Vedere così tanto entusiasmo a Roma Termini ci riempie di orgoglio” dichiarano Alessandro Condurro e Francesco De Luca, a.d. de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world. “Il nostro obiettivo era portare l’autenticità di Forcella in un luogo di passaggio frenetico, dimostrando che la qualità artigianale può sposarsi perfettamente con l’efficienza richiesta da un grande hub. La ‘fila scorrevole’ non è solo un metodo gestionale, ma una promessa che facciamo ai nostri clienti: l’eccellenza non deve far perdere il treno”.

“L’apertura de L’Antica Pizzeria Da Michele conferma Roma Termini come una vetrina strategica e uno dei palcoscenici più prestigiosi per i grandi brand – sottolinea Alessio Streccioni, direttore commerciale di Grandi Stazioni Retail. – La stazione è oggi un vero e proprio ambassador della qualità italiana: qui la tradizione centenaria dei Condurro incontra una platea globale, trasformando il transito in un’esperienza d’eccellenza e consolidando il ruolo della Terrazza come hub gastronomico di innovazione e riferimento”.

Con questa apertura, L’Antica Pizzeria Da Michele in the world consolida la sua presenza nella Capitale, offrendo un punto di ristoro d’eccellenza per le migliaia di persone che ogni giorno transitano per la stazione, trasformando una sosta veloce in un’esperienza gastronomica senza tempo.