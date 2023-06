L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Taranto, in via D’Aquino 11, lunedì 26 giugno dalle ore 20:00. Un’apertura diretta al pubblico, la 39esima nel mondo, terza in Puglia, dopo Bari e Lecce.

Il design degli interni ricrea e plasma nuovamente, con garbo creativo, i tratti della casa madre di Napoli, in Via Cesare Sersale, celebrando con l’architettura il “Tempio della pizza”. Il progetto di interni dell’Antica Pizzeria Da Michele Taranto vuole essere un racconto di semplicità stilistica ottenuta mettendo a nudo ogni singolo materiale, per apprezzarne l’essenza.

“Questa nuova apertura nel sud Italia, la terza in Puglia, ci rende molto orgogliosi: dopo Palermo, Salerno, Lecce, Crotone, Bari e Aversa, arriva Taranto – spiega Alessandro Condurro, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Ancora una sfida, in una regione ricca di una grande tradizione gastronomica, che accoglierà anche la nostra pizza, ormai sinonimo di storia, qualità e futuro in tutto il mondo”. “Taranto è un luogo dove fascino, bellezza, storia, cultura e sapori si incontrano – continua Francesco De Luca, Ad de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Queste caratteristiche, unendosi, rappresentano gli elementi perfetti per candidarsi come la location giusta per una nostra sede, che sorgerà nel cuore della città“.

Il gruppo di imprenditori che accoglie la sfida di gusto e tradizione fa capo alla società internazionale Asset Food, che già vanta un successo importante in Puglia con l’apertura dell’Antica Pizzeria da Michele nella città di Bari. “Il nostro scopo è esaltare questo brand iconico attraverso un incontro tra origine e innovazione, traducendo gesti autentici e sapori in una ‘’esperienza immersiva” che coinvolge tutti i cinque sensi” racconta Giuseppe De Paola della Asset Food.

Il menù de l’Antica Pizzeria Da Michele Taranto comprende le pizze della tradizione, ovvero marinara, margherita doppia mozzarella e cosacca, e si arricchisce del ripieno, al forno e fritto, e della montanara. Ancora, una selezione di dolci della tradizione partenopea, bevande, la storica birra Peroni, amaro e caffè.

La pizzeria presenta 60 posti all’interno e 40 all’esterno.