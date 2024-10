L’Antica Pizzeria Da Michele apre nel tempio della Ferrari

Venerdì 25 ottobre 2024, L’Antica Pizzeria Da Michele arriva a Modena, in piazza Matteotti 41. Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria da Michele si trova nel centro storico della città perla dell’Emilia, nel cuore pulsante della cultura gastronomica regionale, in una posizione che permetterà a residenti, anche di paesi vicini, e turisti di godersi l’atmosfera unica del brand napoletano.

“L’apertura de l’Antica Pizzeria Da Michele a Modena rappresenta un abbraccio di culture italiane, un ponte tra due grandi gastronomie – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. – . L’obiettivo è di offrire l’esperienza, ai modenesi e ai visitatori della città, di gustare la nostra pizza a ruota di carro ,e per i tanti campani in zona, di ritrovare casa e le proprie tradizioni di famiglia”.

“Il locale si trova in una palazzina recentemente rinnovata, ricca di vetrine e con un dehors esterno che permette di unire ai sapori tradizionali della pizza la magia dell’arte presente tra le vie della città. Con i suoi ampi spazi occupa un’area di circa 300 mq. Il concept della pizzeria ne esalta la tradizione, celebrando il forno a vista e l’attenzione che nasce in ogni gesto, dalla preparazione dell’impasto alla cottura, che replicano passo passo i rituali e le ricette della sede storica di Napoli”, continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Il progetto porta la firma del rinomato studio dell’architetto Antonio Di Maro, già creatore del design delle sedi diBari, Bergamo, Taranto, Trieste, Viareggio e Pompei per il gruppo Asset Food che ha portato avanti lo sviluppo di queste sedi italiane. La sua visione architettonica contribuisce a creare un ambiente che riflette l’autenticità e l’eleganza della tradizione culinaria napoletana.

“Modena è la città della passione dove il rosso Ferrari si ritrova nel pomodoro sulla nostra pizza margherita. Modena è una città dove le strade cantano, così come a Napoli, possiamo affermare quindi che, con Da Michele,ora c’è un nuovo fuoco che scalda la città, riconosciuta per le sue eccellenze, ma anche per la passione e l’amore nella ricerca continua della qualità. Tutto ciò si allinea perfettamente a i valori di Da Michele che, da oltre 150 anni, unisce le persone e accorcia le distanze dei territori”, conclude Giuseppe De Paola che rappresenta il gruppo di imprenditori della Asset Food.

Il menù, oltre all’offerta delle tradizionali e famose pizze che hanno reso celebre il marchio, a Modena si arricchiscedi un’offerta dedicata agli anni ’80 e della famosa frittura napoletana che richiama anch’essa le antiche ricette campane.

Il menù si completa con dolci della tradizione quali babà, pastiera e delizia al limone.