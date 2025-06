L’Antica Pizzeria Da Michele, due nuove aperture in Giappone e a Mestre

L’Antica Pizzeria Da Michele apre in Hokkaidō , mercoledì 25 giugno 2025, all’ingresso dell’Escon Field Hokkaidō , lo stadio ufficiale della squadra di baseball Hokkaidō Nippon Ham Fighters .

Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele si trova nella città di Kitahiroshima , un’area che sta attirando sempre più attenzione a livello nazionale ed è in fase di uno ulteriore sviluppo incentrato sul “F Village” (area ancora in espansione intorno allo stadio di baseball “Escon Field”) , all’interno del quale sorge la pizzeria.

“Quella di Hokkaidō è la quarta apertura in Giappone de l’Antica Pizzeria Da Michele, già presente a Tokyo (prima apertura nel mondo dopo Napoli), Fukuoka e Yokohama –spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele nel mondo. – In particolare, l’ Hokkaidō è una delle principali destinazioni turistiche del Giappone e questo rende l’apertura centrale nello sviluppo in questa nazione”.

“L’apertura a Hokkaidō sottolinea ancora di più quanto il Giappone ami la nostra pizza e come la nostra pizzeria riesca facilmente ad integrarsi con i luoghi in cui sorge. Due esempi ne sono le divise della pizzeria che richiamano i colori ufficiali della squadra Prosciutto di Hokkaidō Nippon e il forno , all’ingresso sulla sinistra, che non solo ne riprende la cromia, ma sfoggia anche una grande “F” dorata al centro”, continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele nel mondo.

Il progetto del locale sfruttare le pareti in gesso, i pavimenti in malta e la struttura del soffitto a scheletro per evidenziare la solidità intrinseca dell’edificio e creare uno spazio aperto, simile a quello di una fabbrica. I tavoli e gli arredi in legno color ambra si sposano armoniosamente con l’intonaco grigio, e la texture dei materiali rustici aggiunge un tocco di calore all’ambiente.

Il menù, oltre all’offerta delle tradizionali e famose pizze che hanno reso celebre il marchio, si adatta alla cultura giapponese della pizza come piatto condiviso e aggiunge specialità della gastronomia italiana come antipasti, primi e secondi.

Alle porte di Venezia

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Mestre, lunedì 30 giugno 2025, in via Fratelli Rondina 3.

“Mestre è una città affascinante, meta di numerosi turisti, strategica per chi vuole visitare la vicinissima Venezia. Siamo felicissimi di aprire qui, in un luogo ricco di storia, fascino e cultura – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l ‘ Antica Pizzeria Da Michele nel mondo – . I veneti poi sono abituati al buon cibo e al buon vino, hanno il palato fino e siamo certi accoglieranno la nostra pizza, con più di 150 anni di storia, con gioia, entusiasmo e con la giusta curiosità”.

“Si tratta della nostra terza apertura in Veneto e siamo molto felici di essere approdati anche qui, in una città che sarà il baluardo perfetto di questa nuova avventura. La formula sarà sempre la stessa: portiamo la nostra pizza iconica, a ruota di carro, che esce fuori dal piatto e con il cornicione poco pronunciato fuori da Napoli . Siamo certi che questo viaggio da Forcella a Mestre sarà un bel momento da condividere assieme a chi verrà ad assaggiare le nostre pizze”, continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele nel mondo.

Il locale sorgerà in un edificio storico in pieno centro a Mestre, di fronte al centralissimo centro commerciale “Ca ‘ Mestre”, un punto strategico che permetterà a chiunque di raggiungere la pizzeria.

Prima ancora di diventare un ristorante, l’edificio era un’antica filanda, in seguito trasformata in un “bacalificio”.

La pizzeria si distingue per la sua struttura su due piani e l’ampio spazio privato, l’unico tra gli edifici moderni del centro città. Grazie alla sua superficie molto ampia, la pizzeria offre ben 160 posti a sedere interni e altrettanti esterni. Le dimensioni notevoli del locale e la posizione fanno sì che la pizzeria sia ben visibile e sia un ottimo punto di ritorno non solo per famiglie e locali, ma anche per i tantissimi turisti e visitatori.

Si può raggiungere L’Antica Pizzeria da Michele di Mestre in modo molto semplice, sia a piedi che in automobile, ma anche attraverso la rete di mezzi pubblici. Infatti, le stazioni più vicine di autobus e tram si trovano a pochi metri ei parcheggi per le auto sono molti, tra privati e pubblici e facilmente fruibili.

Accanto al locale sorgono giostre storiche per bambini e svariati punti d’incontro che i cittadini frequentano in modo abitudinario.