L’Antica Pizzeria Da Michele, la sede di Roma si sposta in piazza Monte Grappa

L’Antica Pizzeria Da Michele Roma trasferisce la sua sede di via Flaminia in piazza Monte Grappa 1/A, sempre nel quartiere Flaminio, da martedì 15 luglio 2025.

“La sede di Roma Flaminio, prima nella capitale e terza nel mondo, dopo Napoli e Tokyo, è una parte fondamentale della storia della Michele in the world, con i suoi nove anni di attività – spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world –. Dopo le aperture di Eur e Tuscolana, la prima delle sedi romane si trasferisce poco lontano dalla sua location precedente.”

“Teniamo moltissimo a questa riapertura perché la riteniamo un consolidamento di un lavoro, quello della Michele in the world, che va ormai avanti da tredici anni e che sottolinea quanta strada abbiamo percorso e quanta ancora ci sia da fare” continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

Il nuovo locale è firmato dallo studio “A3 Architettura” degli architetti Salvo La Versa e Vincenzo Simanella, già ideatori degli spazi delle sedi di Roma Eur, Roma Tuscolana, Latina, Padova e Palermo. Il progetto per piazza Monte Grappa presenta un’identità completamente rinnovata: un ambiente moderno, fresco e dinamico, pensato per offrire un’esperienza accogliente e contemporanea senza rinunciare al calore della tradizione.

La pizzeria è dotata di ampie vetrate che si affacciano direttamente sulla piazza, regalando luminosità e una vista piacevole. L’ampio spazio esterno permette agli ospiti di godersi le celebri pizze de l’Antica Pizzeria Da Michele anche all’aperto.

Con circa 120 coperti tra interno ed esterno, la nuova sede accoglierà i clienti con l’inconfondibile qualità di sempre: pizze a ruota di carro, secondo la tradizione de l’Antica Pizzeria Da Michele, e un’ampia selezione di gusti che raccontano la storia e il sapore autentico che, dalla sede di Forcella, ha raggiunto il mondo intero.