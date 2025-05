L’Antica Pizzeria Da Michele, nuova apertura a Brescia

L’Antica Pizzeria Da Michele apre a Brescia, lunedì 26 maggio 2025, in via Padre Giulio Bevilacqua 4.

Il locale che ospiterà la nuova sede dell’Antica Pizzeria Da Michele si trova nell’elegante centro storico bresciano, a due passi dal Duomo e dai simboli della città che, tra brand della moda, della gioielleria e ristoranti, ora si arricchisce della storica pizza a ruota di carro di Michele Condurro.

La nuova sede sorge all’interno di un edificio di grande importanza e molto conosciuto dai residenti con una facciata composta da imponenti marmi e colonne che rendono il locale.

La posizione centrale permette anche ai tanti turisti della città lombarda di godere dell’atmosfera speciale e familiare del brand napoletano. Elemento peculiare dell’edificio è una stupenda doppia altezza interna che, dal primo piano, consente una visione panoramica della pizzeria, con sedute illuminate da un importante lampadario centrale che porta sotto i riflettori il forno come in un grande palcoscenico.

“Brescia è città simbolo di coraggio e dinamismo industriale con una crescente attenzione alla gastronomia di eccellenza e all’accoglienza –spiega Alessandro Condurro, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world – Brescia e Napoli condividono l’amore per l’artigianale e la forza dei legami e la pizza de l’Antica Pizzeria Da Michele nasce proprio da valori come questi“.

“Un simbolo di Napoli incontra il cuore produttivo d’Italia. Brescia è una delle capitali del manifatturiero italiano, nota per la precisione, il saper fare e l’industria di qualità e tutto questo si combina perfettamente con un prodotto come la pizza ‘fatta con le mani’, con pazienza e dedizione, che celebra in ogni gesto e rituale le ricette della sede storica di Napoli“, continua Francesco De Luca, a.d. de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world.

“La nostra pizza è fatta di arte, mestiere e di una cultura tramandata nella memoria del tempo. Brescia e Napoli sono due città dalla forte identità e cultura. Brescia poi non è solo produttività, ma è stare insieme, è convivialità, musica e divertimento“, conclude Giuseppe De Paola che rappresenta il gruppo di imprenditori della Asset Food.

Il design del locale porta la firma del rinomato studio dell’architetto Antonio Di Maro, che, per il gruppo Asset Food, ha portato avanti lo sviluppo della sede di Brescia, partendo dal ricordo della prima pizzeria di via Sersale e che, per raccontare il brand, ha seguito le scelte stilistiche e simboliche già utilizzate anche nelle altre sedi di Bari, Taranto, Trieste, Bergamo, Viareggio, Pompei, Pescara, Modena e Catania.

Il menù, oltre all’offerta delle tradizionali e famose pizze che hanno reso celebre il marchio, a Brescia si arricchisce di un’offerta dedicata agli anni ‘90, e, da un secondo momento, della famosa frittura napoletana che richiama anch’essa le antiche ricette campane.

Il menù si completa con dolci della tradizione quali babà, pastiera e delizia al limone, amari provenienti dalla costiera amalfitana e dal tipico caffè napoletano.