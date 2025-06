L’Antica Pizzeria Da Michele, su TeleCapri una serie TV in 8 episodi

Venerdì 13 giugno alle 20:30 su TeleCapri (canale 15 del Digitale Terrestre) parte la messa in onda di “Tra arte e sapori – Il Viaggio di Mariù”, il programma dedicato a l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Sono 8 gli episodi, per 20 minuti a puntata, che andranno in onda ogni venerdì, a partire dal 13 giugno alle 20:30 e in replica la domenica alle 20:00, sempre su TeleCapri. Il format televisivo, ideato e condotto da Mariù Adamo e prodotto da Goeldlin Production, intreccia la bellezza del territorio campano con la forza delle grandi storie italiane del gusto. Nato in Campania, terra ricchissima di arte, spiritualità e tradizione gastronomica, il progetto si sviluppa in otto puntate ambientate tra borghi, monumenti e piazze iconiche, raccontati con lo sguardo curioso e appassionato della giornalista Mariù Adamo.

Protagonista del format è l’Antica Pizzeria Da Michele, fondata a Napoli nel 1870 da Michele

Condurro, oggi simbolo della pizza napoletana nel mondo. Un’istituzione che, espandendosi con l’aziendaL’Antica Pizzeria Da Michele in the World, resta fedele alla propria identità e ai propri valori originari.

Ogni episodio si sviluppa su un doppio binario: da un lato la scoperta dei luoghi simbolo – santuari, borghi, piazze e monumenti scelti per la loro forza estetica e spirituale -, dall’altro l’incontro con le sedi dell’Antica Pizzeria Da Michele dove pizzaioli, amministratori e custodi del sapere raccontano la storia viva di una tradizione che resiste nel tempo.

Il risultato è un racconto autentico: non un documentario, ma un diario di viaggio vissuto, animato dalle emozioni della conduttrice e dalle storie incontrate.

Gli otto episodi raccontano la storia dell’Antica Pizzeria Da Michele, dal fondatore Michele Condurro fino all’attuale espansione internazionale, i pizzaioli, veri artigiani del gusto, e gli amministratori che portano avanti la visione dell’azienda e, ancora, gli aneddoti familiari, la trasmissione di valori da una generazione all’altra e il legame profondo tra pizza e territorio, inteso non solo come gastronomia, ma come atto culturale.

Nel format, il brand diventa guida del viaggio. Attraverso le sue sedi campane di Napoli, Aversa, Pompei, Salerno e i Michele Express di Pontecagnano e Pompeii, accompagna lo spettatore dentro un’Italia fatta di passione, tradizione e visione. Un’Italia che parte dal Sud, ma guarda lontano.

La regia e la post-produzione sono di Raffaele Pagano, il programma vede la partecipazione di Alessandro Condurro e Francesco De Luca, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, Sergio Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele, e altri membri della famiglia Condurro.