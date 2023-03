L’antica Roma non conosceva il principio dei vasi comunicanti. E anche quella di oggi ne ignora spesso la portata

Quasi fosse il secondo atto di un dramma, ieri c’è stato un immediato riscontro da parte di osservatori specializzati dei dati appena comunicati dall’Istat Più in dettaglio, ciò che ha fatto si che i sussurri diventassero grida è stato lo scoperchiamento della pentola contenente il rapporto del debito pubblico sul Prodotto Interno Lordo che è risultato sensibilmente più alto di quello previsto. Immediata la spiegazione di quell’ente: ciò è dovuto tutto a effetti collaterali, imprevisti ma non imprevedibili, di Sua Assurdità il Superbonus che ha evidenziato una clasi nell’ organizzazione della Pubblica Amministrazione. Essa può essere banalmente descritta con l’espressione ormai datata ma sempre valida, che “la mano destra non sa ciò che fa quella sinistra”. Di qui il richiamo ai vasi comunicanti. Che il liquido che è contenuto in due recipienti tra loro collegati si stabilizzi allo stesso livello, fu osservato con attenzione da più di uno studioso solo nel Medioevo, divenendo con il tempo argomento di dominio pubblico. Peraltro da anni è uno dei primi esperimenti che vengono illustrati praticamente agli studenti quando si avvicinano allo studio della fisica. Il funzionamento dell’apparato pubblico si muove in maniera completamente diversa: per cercare un’ analogia con la situazione dei contenitori innanzi accennata, si può affermare che i recipienti che rappresentano per sola semplificazione le diverse strutture finanziarie dello Stato, sono da considerare come dei compartimenti stagni. Senza volere fare con ciò paragoni, possono essere individuate analogie con l’operato della programmazione economica cosiddetta “dall’alto” che fu utilizzata in Russia a partire dalla metà degli anni ’50. Essa ebbe scarso successo per motivi in qualche modo derivanti da una mancanza di comunicazione tra le varie professionalità coinvolte a collaborare. Fecero colpo le foto di palazzi senza le scale di accesso e altre di esse che svettavano senza portare a nessuna costruzione. Ciò perche le diverse squadre di carpentieri non erano state messe in contatto tra esse stesse.Venendo al caso Italia, solo ora, sulla distanza temporale di oltre un anno, l’Istat è costretto a fare un passo indietro sulla stima del rapporto deficit/PIL, non certo per illustrare un miglioramento dello stesso. Il tentativo di scuse addotto da quell’ lstituto a fronte dell’accaduto è che non erano stati trasmessi ai suoi uffici i vari dati elaborati dai ministeri coinvolti nel disegno faraonico di drogare il settore dell’edilizia. Non è esagerato, anche con l’aiuto di un fotofinish in corso d’opera, fare similitudini con le reazioni provocate dagli stupefacenti per quanto sta accadendo in questi giorni. Per l’appunto la mancanza di coordinamento tra i vari attori impegnati sulla scena, evidenzia che tra di essi non c’è unitá di vedute. Né la regia è in grado di sollecitare quegli stessi a confrontarsi fattivamente, non per una sola questione, la comunicazione, per quanto possa essera importante. Non é comunque la causa prima dell’ aumento del rapporto tra deficit e Pil.

È invece in una distorta concezione dell’ aiuto di stato che va ricercata la causa scatenante della disfunzione accennata. In termini più semplici, situazioni del genere sono destinate a ripetersi se chi governa continuerá a pensare che alla fine della scorpacciata qualcun’ altro dovrá pagare il conto perchè, come si dice nel villaggio, niente è dovuto senza contropartita. Prova ne è che neanche il gatto fa le fusa senza aver ricevuto prima delle carezze. É successo per il Superbonus, ma era successo giá per altre situazioni, di dar vita a un mostro che, anche se non avesse avuto carenze di sorta come gli abusi che ne sono stati fatti, comunque avrebbe causato un ‘altra grave ferita al petto del Bilancio dello Stato. Non si può passare sopra a pié pari al fatto che i fautori di quell’incentivo siano stati ispirati da sensazionalismo demagogico e abbiano agito come dei cacciatori di elefanti che volessero partecipare a una battuta muniti solo di fucili a aria compressa. Si sará chiesto qualcuno di lor signori i governanti dell’ epoca come lo Stato avrebbe potuto trovare risorse finanziarie a sufficienza per dare non solo un contributo in percentuale a chi avesse avuto titolo per chiederla, ma addirittura per pagare l’intera opera maggiorata del 10% ? Rincresce ammetterlo, ma tale operatività non si discosta molto da quella dell’amministrazione della coppia Peron nell’ Argentina della seconda metá del secolo scorso. Ancora più grave è che questo tipo di operatività, che definire da satrapi non rende a sufficienza l’idea, non é prerogativa di un solo schieramento politico: serve a creare proseliti per chiunque usi il denaro pubblico senza sentirsi in dovere di darne il dovuto conto ai cittadini. Eppure una possibilità esiste per elargire fondi alle attività produttive del Paese, tutte e nessuna esclusa. É l’esecuzione più che a regola d’arte di quanto prevede il PNRR. É stato più volte ribadito che rappresenta un’ occasione storica per l’Italia per riallinearsi con le esigenze del tempo, arrivando, chi è più in la negli anni, a paragonare lo stesso al Piano Marshall, senza dubbio esagerando. È del tutto accettabile, al contrario, che da alcuni schieramenti politici pervenga richiesta alla Commissione Europea di rendere attuale la portata di quella provvidenza. Fin quando si chieda l’accennata revisione di quanto stabilito, tali proposte dovrebbero essere bene accolte a Bruxelles. Se invece quanto si pretende di aggiungere o togliere a quel provvedimento è qualcosa che può stravolgere sotto ogni aspetto quanto a suo tempo deciso, sarà meglio rimanere lucidi e cercare di sondare altre possibilità, anche se dovessero essere oggetto di nuove normative comunitarie. Prima dell’ invasione da parte russa dell’Ucraina, era iniziato lo studio per la predisposizione di nuove attività della EU finalizzate a accompagnare la realizzazione di quanto non fosse stato previsto nel PNRR. È credibile che ancora oggi possa essere questa una delle strade giuste per affrontare gli ostacoli degli anni a venire che, al momento, non fanno presagire che occorreranno fuochi di artificio per festeggiare risultati di particolare rilievo. Ciò che deve essere messo complemente da parte è il concetto che l’Italia possa essere ancora governata con la logica del passaggio del cerino acceso di mano in mano. O meglio, tra l’uno e gli altri schieramenti politici. Alla fine qualcuno di essi si brucerà, dando fuoco anche a molti italiani.