L’anticiclone di Natale

(AdnKronos) – Weekend di Natale in arrivo e sotto l’albero troveremo l’. Se nelle prossime ore è previsto tempo instabile sulla Campania e maltempo al Centro e al Nordest, con neve a quote collinari assieme a nevicate diffuse sui rilievi alpini, nel weekend ecco arrivare l’alta pressione su tutto il Paese e temperature in lieve aumento.

Nella settimana che porta alle festività, infatti, si stanno alternando alta pressione e veloci vortici ciclonici, in discesa da Nord verso Sud, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’.MERCOLEDÌ – Dal 19 l’ingresso di correnti più instabili, associate ad una perturbazione atlantica, “faranno peggiorare rapidamente le condizioni meteo a partire dalle Regioni di Nordovest”. E viste le temperature ancora piuttosto basse, “non sono da escludere nevicate fino a quote di pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Piogge e rovesci, invece, sul resto dei settori del Centro e del Nordest”. GIOVEDÌ – Ma il passaggio di questo vortice ciclonico sull’Italia “sarà veloce” e già dal pomeriggio del 20 dicembre è annunciato l’arrivo dell’Alta pressione, prevista in aumento su buona parte dei settori. Solamente sull’arco alpino sono attese nevicate fino a quote molto basse, nella giornata di venerdì 21. WEEKEND – Per quanto riguarda infine il weekend che porta al Natale, “il campo Anticiclonico dovrebbe garantire stabilità atmosferica su praticamente tutta l’Italia”, regalando “una prevalenza di sole” con qualche piccolo residuo di pioggia su coste tirreniche della Calabria tra sabato e domenica.