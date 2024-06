L’Antitrust multa Meta per 3,5 milioni per pratiche ingannevoli

La società: “In disaccordo, valutiamo azioni da intraprendere”

Roma, 5 giu. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 3,5 milioni di euro Meta Platforms Ireland Ltd. e la capogruppo Meta Platforms Inc. per due pratiche commerciali ingannevoli riguardo alla creazione e alla gestione degli account dei social network Facebook e Instagram.Secondo l’Antitrust, Meta, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, non ha informato prontamente gli utenti registrati a Instagram dell’utilizzo dei loro dati personali per finalità commerciali. Inoltre, l’Autorità sostiene di aver appurato che, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni”.Meta si è detta in “disaccordo” con la sanzione e ha annunciato la valutazione di “possibili azioni da intraprendere”. Secondo un portavoce della società, già da agosto 2023 sono state apportate delle modifiche per gli utenti italiani sui temi sollevati dall’Autorità.