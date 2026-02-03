L’antologia di “Supergirl” con una storia a fumetti di Francesca Michielin

Milano, 3 feb. (askanews) – In arrivo l’antologia “Supergirl: Il mondo”, dedicata alla superoina della Dc Comics, con una storia tutta italiana firmata dalla cantante Francesca Michielin, che ha ideato il soggetto, per la sceneggiatura di Irene Marchesini e i disegni di Federica Croci.

La nuova antologia cartonata vede protagonista la Ragazza d’Acciaio attraverso storie realizzate da scrittori e artisti di 15 Paesi di tutto il mondo. In uscita in contemporanea mondiale il 2 giugno 2026, l’opera invita lettrici e lettori a scoprire Supergirl con la lente di culture, paesaggi e tradizioni creative internazionali. Ogni capitolo presenta una storia autoconclusiva ambientata nel Paese che l’ha realizzata, spaziando da avventure dal respiro urbano a racconti epici e mitologici. Nel loro insieme, queste storie compongono un ritratto di Supergirl che è al tempo stesso universale e profondamente personale.

La raccolta arriva sulla scia di antologie DC dello stesso genere dedicate a Batman, Joker e Superman. “Noi di Panini Comics proporremo ai fan DC una squadra eccezionale per la storia italiana – ha detto Marco Marcello Lupoi, Executive Director of Licensing and Publishing Panini Comics, che ha definito Michielin uno “straordinario talento” in grado di uscire “dal perimetro del mondo musicale e del suo linguaggio universale per portare le sue idee narrative alla penna di scrittrice di Irene Marchesini e al delicato stile di disegno di Federica Croci. Questo trio all-girl darà vita a una Supergirl a fumetti che non avete mai avuto il piacere di conoscere e che vi sorprenderà”.

Per Francesca Michielin “scrivere una storia per Supergirl significa raccontare una ragazza a cui è stato chiesto di essere forte prima ancora di poter essere fragile. In questo soggetto ho voluto far emergere il lato più silenzioso di una supereroina: l’ansia, il dubbio e cosa succede quando anche i poteri sembrano venir meno. Perdere forza non significa perdere valore”.

“Tutti abbiamo provato, almeno una volta nella vita, ad avvicinare due calamite per cercare di annullare quel piccolissimo spazio di resistenza imbattibile tra esse. Unire due media diversi come musica e fumetto ha lo stesso divertente gusto di sfida”, ha aggiunto Irene Marchesini.

“Ho molto a cuore il tema della rappresentazione di genere, la trovo necessaria e soprattutto, al contrario di quello che molti sostengono, assolutamente capace di fare la differenza – ha sottolineato Federica Croci – Sono orgogliosa di poter collaborare a un progetto tutto al femminile. e spero possa ispirare altre giovani donne a inseguire tutti i loro traguardi”.

I Paesi coinvolti nel progetto sono Germania, Italia, Spagna, Brasile, Messico, Argentina, Camerun, Francia, Polonia, Turchia, Finlandia, Colombia, Serbia, Giappone e Stati Uniti.