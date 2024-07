L’app My Honda+ si rinnova

– Notiziario Motori –

ROMA (ITALPRESS) – Honda ha rilanciato la propria app avanzata per auto connesse dopo aver consultato proprietari e utenti.

L’app My Honda+ copre ora l’intera gamma del marchio e include veicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in, consentendo ai proprietari di controllare un’ampia serie di funzionalità e integrare ulteriormente il proprio veicolo nella vita di tutti i giorni.

Dal 1° luglio 2024, i proprietari di Jazz e:HEV, Civic e:HEV, HR-V e:HEV, e:Ny1, ZR-V e:HEV e CRV e:HEV/ e:PHEV di ultima generazione potranno accedere alla plancia virtuale, al controllo da remoto del veicolo, , alla ricerca della posizione e geo-fence per avere tranquillità quando si allontanano dall’auto.

Inoltre, la Digital Key Honda sarà disponibile per tutti i modelli eccetto la Jazz, consentendo ai proprietari di trasformare il proprio smartphone in una chiave e condividere in modo sicuro l’accesso al veicolo con un massimo di altri cinque conducenti.

Le altre funzioni della rinnovata app My Honda+ includono la possibilità di inviare un punto di interesse al navigatore satellitare, creare percorsi preferiti e utilizzare la fotocamera dello smartphone in fase di abbinamento con il veicolo.

Le revisioni dell’app si traducono inoltre in un aggiornamento più tempestivo e accurato dello stato del veicolo una volta spento.

I modelli completamente elettrici e ibridi plug-in acquisiranno ulteriori funzionalità, consentendo agli utenti di programmare a distanza la ricarica del veicolo in base alle proprie esigenze, nonchè di impostare il preriscaldamento o il preraffreddamento dell’abitacolo tramite il climatizzatore prima di iniziare un viaggio.

Honda, inoltre, ha semplificato e ottimizzato il processo di abbonamento a My Honda+ per far sì che i clienti comprendano appieno quali servizi saranno disponibili, inserendo in un unico pacchetto i precedenti pacchetti “Core Connectivity” “, “Safety & Journey” e “Honda Digital Key”.

Tale servizio sarà disponibile gratuitamente per tre anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo e in seguito tramite abbonamento mensile.

La nuova struttura consente inoltre ai secondi proprietari e a quelli successivi di utilizzare la funzionalità gratuitamente, acquistando il veicolo entro tre anni dalla prima immatricolazione In precedenza, questa opzione era disponibile solo per il primo proprietario registrato del veicolo.

La versione aggiornata di My Honda+ sarà a disposizione di tutti gli utenti esistenti e nuovi a partire dal 1° luglio 2024.

Gli attuali proprietari di Jazz e:HEV, Civic e:HEV, HR-V e:HEV, ZR-V e:HEV e CR-V e:HEV di ultima generazione possono prenotare un appuntamento presso la propria Concessionaria per attivare il modulo TCU nell’auto, così da consentire la sincronizzazione del veicolo con l’app.

I nuovi proprietari e i potenziali acquirenti possono inoltre scoprire l’app e provarne le nuove funzionalità presso le concessionarie.

– Foto ufficio stampa Honda –

(ITALPRESS).