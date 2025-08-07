L’appello dei malati di talassemia in Campania: Manca il sangue, donate

Un appello a donare il sangue, in un periodo – quello estivo – in cui si aggrava la carenza di plasma in Campania come in altre regioni, arriva dai malati di talassemia. “La talassemia – spiega uno di loro in una lettera appello inviata agli organi di informazione – è una malattia ereditaria che provoca una ridotta produzione di emoglobina e globuli rossi, causando anemia grave in molti pazienti, come me. Per sopravvivere, molti di noi necessitano di trasfusioni regolari di sangue e terapie specifiche per tutta la vita. Purtroppo, in questo periodo, si registra una carenza di sacche di sangue, in particolare dei gruppi rari come 0 e quelli con fattore Rh negativo. Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Cardarelli di Napoli è un punto di riferimento fondamentale non solo per i talassemici, ma anche per numerosi pazienti oncologici, vittime di incidenti e trapiantati. La carenza di sangue rischia quindi di compromettere seriamente la cura di tante vite. Nel mio piccolo, collaboro con la Fondazione Italiana Leonardo Giambrone (Fithad) per promuovere la donazione del sangue, ma sentiamo forte la necessità di un maggiore coinvolgimento della comunità, soprattutto dei giovani, che spesso non conoscono l’importanza di questo gesto semplice e vitale. Di qui la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue, in modo da amplificare il messaggio e contribuire a superare questa emergenza. La donazione di sangue – conclude l’appello – non è solo un atto di solidarietà: è vita, è speranza, è un dono che salva”.