L’appello di Thuram: “La Francia voti contro l’estrema destra”

Roma, 15 giu. (askanews) – “Bisogna battersi affinché il Rassemblement National (partito politico di estrema destra guidato da Marine Le Pen) non passi”. E’ l’accorato appello dell’attaccante della nazionale francese e dell’Inter Marcus Thuram perché “tutti vadano a votare” alle prossime elezioni legislative anticipate in Francia annunciate dal presidente Macron all’indomani del voto europeo. Tutti vadano a votare contro l’estrema destra. Thuram si sta preparando all’esordio con la sua nazionale all’Europeo, la Francia scenderà in campo contro l’Austria lunedì sera, ma non resta insensibile agli accadimenti politici del suo paese. “Abbiamo appreso la notizia delle elezioni dopo la partita contro il Canada e tutti nello spogliatoio siamo rimasti molto colpiti – ha detto Thuram – La situazione in Francia è molto grave. Questa è la triste realtà della nostra società oggi. Ci sono messaggi veicolati ogni giorno per aiutare quel partito a progredire. Quando vedo certi dibattiti in tv, mi dico che tutto viene fatto per far sì che il Rassemblement National salga. Come ha detto Ousmane, bisogna andare a votare. E, soprattutto, bisogna battersi ogni giorno perché questo non avvenga più e perché il Rassemblement National non passi. In nazionale – ha concluso – spero che tutti condividano quello che sto dicendo. Ma non ho dubbi, sono sicuro che fra i Bleus tutti la pensano come me”.