L’applicazione letterale del diritto può far danni, Cicerone docet

Se il remare contro un potere dello Stato è scorretto, lo è ancor più il negare il via libera alla realizzazione di opere di pubblica utilità, anche internazionale.

Oggi a tener banco nelle conversazioni degli Italiani, da quelle che hanno inizio fin dal mattino di buon ora davanti una tazza di caffè al bar a quelle che si aprono nei saloni delle assemblee di imprese e enti vari, di massima dopo le “varie e eventuali”, gli argomenti sono due. Il primo, l’incontro tra il Presidente degli USA Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jimping. Oggetto della loro conversazione saranno in prima battuta questioni di interscambio e quindi di dazi. Con la stessa attenzione sarà trattato in prosieguo la situazione delle guerre che prendono vigore anziché perderlo, come era sembrato al mondo nei mesi scorsi, omettendo l’uso della dovuta prudenza. Per gli italiani e per gli europei in genere, certamente ci sarà un aggiunta, la seconda parte, quasi certamente come si sia potuto verificare che la Magistratura contabile abbia potuto assumere la decisione di non concedere, senza un motivo realmente plausibile, il via libera alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Quella decisione, nella migliore delle ipotesi, comporterà gravi ritardi nonché disagi nella consegna dell’opera agli italiani, agli europei e, potenzialmente, agli esseri umani in genere. Ragionando con la forma mentis del buon padre di famiglia, vengono fuori conclusioni che fanno abbassare ancor più la considerazione che molti Italiani hanno del Potere Giudiziario. E’ opportuno almeno accennare alle conseguenze che potrebbe determinare quella decisione di discutibile correttezza, presa con una veduta offuscata, per definirla con un aggettivo di riguardo. C’è da tener presente quanta occupazione di personale latu senso è prevista per quella realizzazione e quanto denaro dovrà essere impiegato per pagare tutto. Dicevano alcuni avventori alla fermata dell’ autobus, che il vero problema sarà tenere sotto stretta sorveglianza come saranno spese realmente quelle cifre. Morale della favola: il pre…giudizio è in grado di annebbiare chi deve decidere, specialmente se l’ oggetto della valutazione non ha in loco precedenti assimilabili. Il giudizio vero e proprio potrebbe contrastare la situazione in esame, tentando di tagliare a esso le gambe. Nel caso di specie sarebbe un’operazione comparabile al tagliare i rami nuovi e produttivi che sono nati su un ulivo attempato. Non ci sarebbero giustifiche per chi tentasse di fare qualcosa del genere. Cicerone tuonerebbe “summum jus, summa injuria!” Poi, proprio ora che in Italia è l’epoca della raccolta delle ulive, sarebbe un vero e proprio sacrilegio!