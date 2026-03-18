L’archistar Souto de Moura torna a Napoli: lectio magistralis e mostra sullo Stadio di Braga

Sarà una giornata interamente dedicata all’architettura contemporanea quella del 25 marzo a Napoli, con la presenza di Eduardo Souto de Moura, tra i più autorevoli progettisti a livello internazionale e vincitore del Pritzker Architecture Prize. L’architetto portoghese sarà protagonista di una lectio magistralis, inaugurerà una mostra a lui dedicata e visiterà il MUTE – Museo della tradizione enogastronomica campana.

Autore, insieme a Àlvaro Siza Vieira, della doppia stazione delle linee 1 e 6 della metropolitana di Napoli, Souto de Moura ha firmato progetti in tutta Europa e nel mondo, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui lauree honoris causa conferite da università internazionali. In Italia ha realizzato, sull’isola di San Giorgio per la Fondazione Cini, una delle cappelle del padiglione della Città del Vaticano in occasione della Biennale di Venezia.

La lectio magistralis alla Federico II

La lectio magistralis, dal titolo “Projectos recentes”, si terrà alle ore 16:00 nell’aula magna della sede storica della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La mostra sullo Stadio di Braga

Alle ore 10 è prevista l’inaugurazione della mostra “ESM_Estádio de Braga”, a cura di Renato Capozzi e Federica Visconti, con guest curator Roberto Cremascoli e Camilla Donantoni. Il progetto di allestimento è firmato da Eduardo Souto de Moura e Camilla Donantoni.

L’esposizione, ospitata nella chiesa dei Santi Demetrio e Bonifacio dal 25 marzo al 13 aprile, è promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II, diretto da Marella Santangelo, e dalla Fondazione Annali dell’Architettura e della Città, presieduta da Pasquale Belfiore, con il patrocinio della Società scientifica ProArch, presieduta da Pasquale Miano.

La mostra si concentra su un’unica opera: lo stadio di Braga in Portogallo, raccontato attraverso disegni, fotografie, modelli e schizzi originali. A corredo sarà pubblicato un catalogo edito da Thymos, con saggi critici dei curatori e di studiosi, un testo inedito dell’autore e la postfazione di Àlvaro Siza.

L’evento al MUTE

La giornata si concluderà al MUTE, in via Bracco 51, con un evento previsto alle ore 19. Nella futura sala museale al piano -2, i lavori saranno temporaneamente sospesi per ospitare l’installazione “Triade: materia e progetto”, curata da Camilla Donantoni.

Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentate tre opere iconiche realizzate in Portogallo: la Torre per uffici Burgo a Porto (1991-2007), la ristrutturazione del Convento das Bernardas a Tavira (2006-2012) e il Museo “Casa das Histórias” a Cascais (2005-2009).

Il progetto del MUTE, dedicato alla cultura enogastronomica campana, è promosso dall’imprenditore Diego Minutaglio, con il supporto di Luigi Lamberti e Francesco Del Giudice e il contributo della Regione Campania. Il completamento delle sale museali è previsto nel corso dell’anno, su progetto architettonico di Roberto Cremascoli e Camilla Donantoni dello studio COR Arquitectos, allievi di Souto de Moura e Álvaro Siza.