L’architetto che a Milano costruì una montagna: a Napoli il film “Una giornata nell’archivio Pietro Bottoni”

Arriva a Napoli il film Una giornata nell’archivio Piero Bottoni di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti: sarà proiettato lunedì 11 dicembre alle ore 18 nella sede della Fondazione Ezio De Felice a Palazzo Donn’Anna.

A 120 anni dalla nascita e a 50 dalla sua scomparsa, il film, liberamente tratto da un soggetto di Giancarlo Consonni e Graziella Tonon, narra l’opera di Piero Bottoni (1903-1973), figura di spicco della cultura architettonica e urbanistica italiana del Novecento, attraverso il materiale del suo vasto archivio formato da oltre 90 mila documenti, tra cui numerose fotografie e bobine di pellicole in 16 mm e 8mm.

Marina Colonna, presidente della Fondazione Ezio De Felice, e di Michelangelo Russo, Direttore DiArc Università di Napoli Federico II, introdurranno la serata. Ad accompagnare la proiezione della pellicola, ci saranno gli interventi di Giovanni Menna dell’Università degli Studi Federico II (titolo: “Giacché sogno e poesia muovono, malgrado le apparenze, il mondo”. Democrazia, bellezza e architettura: Piero Bottoni 1903-1973), e di Federica Ribera dell’Università degli Studi di Salerno (“Piero Bottoni, un patrimonio a rischio: questioni aperte sulla conservazione e la tutela del Moderno”).

Il film

In una sala della Cineteca di Milano, Giancarlo Consonni e Graziella Tonon osservano vecchi filmati appena digitalizzati: a partire dalle bobine ritrovate nell’archivio ricostruiscono la vita e i progetti dell’architetto, urbanista, pittore e fotografo Piero Bottoni. Il film segue la ricerca della coppia tra i materiali conservati sia in cineteca, sia soprattutto presso l’archivio. Raccontano di un artista poliedrico quanto socialmente impegnato, che ha dedicato la sua vita e il suo lavoro all’intento primario di infondere sogno e incanto nella realtà, avvalendosi dell’apporto di tutte le arti. Nel lavoro di Bottoni l’etica corrisponde all’estetica, l’impegno sociale coincide con soluzioni abitative che permettono una dignità di vita per tutti (il bagno in casa, gli ambienti suddivisi).

Attraverso la molteplicità dei materiali a disposizione – disegni, film, foto, inchieste, progetti, voci – il film mostra la realizzazione del progetto più ambizioso di Piero Bottoni: la costruzione di una montagna a Milano, il Monte Stella, nato dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Perché come scrive Bottoni stesso: “Se il Monte Stella è nato, è cresciuto, si è coperto di alberi, di viottoli e di strade, è perché fu un sogno e una poesia e perché io vi ho creduto. Giacché sogno e poesia muovono, malgrado le apparenze, il mondo”.

Grazie alla donazione da parte della moglie Giudi e dei figli Piero Alessandro e Stella, l’Archivio Piero Bottoni è stato fondato nel 1983 ad opera di Giancarlo Consonni, Lodovico Meneghetti e Graziella Tonon, e custodisce, presso l’attuale sede di Campus Bovisa del Politecnico di Milano, circa 20.000 disegni, 25.000 fotografie, 30.000 documenti scritti, 10.000 fra libri, periodici e opuscoli e altro materiale ancora appartenuto al progettista milanese.

Il film è già stato proiettato al Politecnico di Milano, al Maxxi a Roma, in diversi festival in Italia, come il Torino Film Festival, e stabilmente per alcune settimane a Milano.