L’architettura dell’anima: il viaggio di Lucy Jochamowitz verso casa 

L’esposizione di Lucy Jochamowitz, presso la Galleria della Fondazione Il Bisonte a Firenze, racconta le creazioni dell’artista peruviana attraverso numerose riflessioni che sorgono alla contemplazione delle profonde opere presenti nell’allestimento. Emerge subito l’analisi sulla casa non come un luogo fisico ma come una condizione dello spirito. Lucy si laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1983 ove si trasferisce e successivamente si specializza presso la Scuola Internazionale per l’arte grafica Il Bisonte. Insegna incisione, affresco, disegno e pittura e nel 1995 rappresenta il Perù nella XLVI Biennale di Venezia con l’installazione Umbris Idearum. Nella sua carriera presenterà diverse personali di cui si ricordano nel 2004 Palabra Rossa, nel 2010 Perder la cabeza e nel 2016 Picaflor/Madreflor presso la galleria Icpna in Perù. I lavori di Lucy Jochamowitz si inseriscono in una zona liminale tra simbolismi,reminiscenze ed immagini primordiali. Attraverso l’utilizzo di figure archetipiche l’artista costruisce un substrato fertile per far emergere tematiche importanti come lo sradicamento, l’identità femminile, la manifestazione dell’essere e l’abitare. La casa è il nostro primo confine nel mondo ed in quanto spazio abitato diventa un luogo dove il nostro vivere più intimo si concentra fungendo da contenitore del vissuto di noi stessi e della nostra interiorità. Nelle composizioni di Lucy spesso la casa si fonde con il corpo umano quasi come se arti ed altri componenti anatomici fossero una sua estensione, suggerendo il messaggio che possiamo essere noi la nostra stessa dimora. Un’ indagine sull’ appartenenza costituita da esperimenti, errori, ripartenze che mettono a nudo la nostra natura profondamente umana e terrena ed evidenziano la capacità di dover accettare le nostre fragilità: un tentativo continuo dunque nella ricerca di costruire una “dimora perfetta” dentro di noi. Altra analisi che emerge dalle opere della Jochamowitz è quella sullo sradicamento, avendo vissuto tra il Perù e l’Italia, l’artista si sofferma sul dialogo continuo che può esserci tra la memoria lontana e la realtà presente: quando cambiamo luogo riusciamo ad “innestarci” in nuovi terreni senza perdere la nostra essenza originaria.La pittrice inoltre indaga sul confine sottile tra protezione e isolamento della casa invitando a cercare un equilibrio tra queste due dimensioni. La rassegna invita il fruitore a contemplare la possibilità ed il bisogno di un ritorno all’essenziale: nel mondo contemporaneo sovraccarico di immagini, oggetti e feticci, i lavori della Jochamowitz spingono a riflettere sulla bellezza di un frammento, di un segno silenzioso che contengano al loro interno un significato potente ed universale.