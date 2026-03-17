L’Archivio del Banco di Napoli diventa hub formativo: accordo con Aidp Campania

La memoria che incontra il lavoro. È su questo asse che nasce la collaborazione triennale tra Fondazione ilCartastorie e Aidp Campania, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Archivio storico del Banco di Napoli come spazio attivo di formazione, ricerca e partecipazione.

L’intesa punta a consolidare la funzione dell’archivio di Palazzo Ricca come risorsa per la città e per il mondo delle professioni, rendendo il patrimonio documentale uno strumento concreto per la conoscenza e lo sviluppo. Non solo conservazione, dunque, ma apertura a pubblici diversi: cittadini, scuole, imprese e ricercatori.

Un ponte tra cultura e impresa

Alla base della partnership c’è l’idea di trasformare l’arte e la cultura in una leva strategica per leggere il cambiamento del lavoro. In questo quadro, Aidp Campania mette in campo reti professionali e competenze formative, mentre la Fondazione garantisce la cura scientifica e la valorizzazione dei materiali archivistici.

All’incontro di avvio hanno preso parte la vicepresidente nazionale e presidente regionale di Aidp Campania, Alessandra Belluccio, il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione, Marcello D’Aponte, e il direttore generale della Fondazione Banco di Napoli, Ciro Castaldo.

Formazione, seminari e nuovi percorsi

La collaborazione prevede agevolazioni per i soci Aidp e un calendario di attività che include seminari, workshop e progetti dedicati. L’obiettivo operativo è mettere in relazione la storia economica custodita nell’archivio con le pratiche contemporanee di gestione delle persone e della governance.

Nei programmi anche percorsi di apprendimento esperienziale rivolti a manager, studenti e comunità locali, con l’ambizione di creare un dialogo continuo tra contenuti storici e applicazioni professionali.

Un investimento culturale e sociale

L’accordo ha anche una dimensione più ampia: rafforzare l’identità culturale del territorio e promuovere nuove opportunità formative. La Fondazione continuerà a garantire l’integrità scientifica dei materiali, mentre Aidp Campania lavorerà alla diffusione e all’applicazione concreta dei contenuti.

La sinergia tra tutela archivistica e mondo delle imprese si propone così come un modello replicabile, capace di connettere memoria, formazione e sviluppo territoriale in modo strutturato.