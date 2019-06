L’arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Andrea Bellandi riceve il pallio a San Pietro

Papa Francesco è entrato in processione nella Basilica di San Pietro, dove stamane, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, celebra la messa con il rito della benedizione dei Palli, presi dalla Confessione dell’Apostolo Pietro e destinati agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell’anno. Il Pallio, la stola di lana bianca simbolo della particolare comunione con la Sede apostolica, verrà poi imposto a ciascun arcivescovo metropolita al termine della messa. Sono 31 i metropoliti da tutto il mondo che ricevono oggi il pallio: gli italiani sono mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano, mons. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino Dopo il rito di benedizione dei Palli, il Papa presiede la celebrazione eucaristica con i cardinali, con gli arcivescovi metropoliti e con i vescovi sacerdoti.

Come di consueto in occasione della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della Città di Roma, è presente alla messa una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata dal patriarca Bartolomeo e guidata da Job, arcivescovo di Telmessos, rappresentante del Patriarcato ecumenico presso il Consiglio Ecumenico delle Chiese e co-presidente della Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa. L’arcivescovo Job è accompagnato da Maximos, vescovo di Melitini, e da Bodphorios Mangafas, diacono patriarcale.