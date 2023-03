Lardini, partnership d’eccezione con Michele Franzese: presentata a Napoli in anteprima la collezione Primavera-Estate 2023

Partnership d’eccezione fra il know-how sartoriale di Lardini e la tradizione storica di Michele Franzese Moda: la collezione Primavera – Estate 2023 del brand Lardini è stata presentata in anteprima a Napoli nel corso di un cocktail party svoltosi nello store di Michele Franzese in Via Morelli / Piazza dei Martiri, dove i due nomi di eccezione della moda italiana si sono ritrovati per mostrare per la prima volta le creazioni Lardini ai numerosissimi e prestigiosi amici e ospiti del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport e dell’imprenditoria intervenuti.

Tra questi ultimi, accolti da Michele Franzese con la moglie Milena e dal brand manager Alessio Lardini con Giacomo Alfaroli, presenti alla serata gli attori di “Mare Fuori” Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio (Carmela e Salvo nella serie in onda su Rai2 ), Arturo Muselli (Enzo Sangue blu in “Gomorra” e in queste settimane su Rai1 in “Resta con me”), il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentis, l’ex capitano azzurro Paolo Cannavaro, attrici e cantanti dal mondo dello spettacolo come Anna Capasso, Giovanna Rei, Claudia Megrè, Diletta Acanfora e, per il mondo della moda, Enzo Nasti.

Il brand Lardini, archivio di conoscenza del menswear e sempre pronto ad intercettare il cambiamento attraverso la creazione di nuove linee estetiche, si fonde in questo caso con l’eleganza della boutique di Michele Franzese, da sempre dedito alla qualità dei capi e ad uno stile raffinato nei prodotti, selezionati con grande cura e inseriti in uno spazio senza tempo dove passato, presente e futuro si uniscono creando un’assoluta fashion experience. Una collaborazione legata dalla medesima passione nel tracciare una nuova evoluzione del classico, racchiudendo il desiderio di bellezza e la ricerca di una purezza effettiva.