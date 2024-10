L’aria di Scozia approda a Milano con Laphroaig

Il racconto dei 200 anni del whisky scozzese nei nuovi prodotti

Milano, 26 ott. – L’audacia degli uomini che hanno forgiato la storia del whisky scozzese concentrata in un unico prodotto. Più di 200 anni di storia di Laphroaig, uno dei marchi più iconici del settore, come ispirazione per delle novità che guardano anche al futuro. Anche così è nato il viaggio nella serie Strong Characters, che racconta i personaggi che hanno trasformato il brand fra i single malt più venduti al mondo. Nell’evento esclusivo del LOM Dopolavoro di Milano, Laphroaig ha lanciato Laphroaig 30yo e Laphroaig 33yo, in una serata che è diventata occasione per immergersi nel mondo del whisky, combinando profumi, aromi, sapori e cocktail, anche grazie al mobile bar che ha contribuito nel creare momenti autentici e memorabili. Il racconto riservato a Valentina Simonetta, Marketing Director di Stock Italia: “Qui a LOM Dopolavoro abbiamo presentato le nostre due limited edition, Laphroaig 30 e Laphroaig 33. Quest’ultimo è una vera rarità, un prodotto dedicato al nostro fondatore Donald Johnston, che nel 1815 insieme al fratello Alexander scelse di sfidare la cultura del fare whisky, creandone uno di carattere e senza compromessi”.Un lungo percorso che vede il suo coronamento anche nella ricerca che ha portato a Laphroaig 33, un prodotto complesso e robusto, con note di caramello dolce, miele di erica e pane a lievitazione naturale. E se l’occhio vuole la sua parte, ecco allora l’illustrazione artistica disegnata da Bill Bragg, già collaboratore, fra le altre, del Wall Street Journal e di Faber: “Abbiamo aperto le porte ai nostri amici, che volevano assaggiare questa referenza particolare. Anche per quanto riguarda l’immagine: l’etichetta di Laphroaig diventa una retroetichetta, mentre quella frontale è un’illustrazione dell’artista britannico Bill Bragg, che sull’isola di Islay è stato ispirato dal mondo Laphroaig. Io lì ho contato più di 30 arcobaleni, lui è invece riuscito a catturare il bianco, il grigio, il verde e il nero tipici dell’anima di questo marchio”. Con Laphroaig 30, invecchiato 30 anni, l’espressione dal colore ambrato e i sentori floreali e di frutta tropicale potrebbero aprire a nuovi orizzonti. Con le nuove limited edition, Laphroaig spera anche in questo: riuscire ad avvicinare nuove porzioni di pubblico al gustare whisky di alta qualità.