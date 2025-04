L’Aristocrazia dell’Etica economica

di Annamaria Spina

C’è un certo tipo di silenzio che conosco bene, il silenzio degli spazi carichi di memoria, dove ogni oggetto è stato scelto con cura e si compie con misura e dove ogni parola è studiata, mai affrettata, il silenzio di chi osserva il mondo non per subirlo ma per comprenderlo. È da questo silenzio che oggi scelgo di parlare.

Da anni osservo le dinamiche dell’economia internazionale, ne seguo i movimenti, ne colgo le accelerazioni, ne percepisco le debolezze. Ciò che più mi colpisce, con crescente lucidità, è l’assenza di una “dimensione nobile”, di un’ “etica Alta”, di una “forma”, di un “senso del limite” che non frena, ma eleva, in breve, “l’assenza di aristocrazia”. Non quella dei salotti decaduti o dei privilegi ereditati, ma quella che incarna la responsabilità come forma di bellezza e servizio, quella che per Platone e Aristotele era una forma di governo giusta, in cui a governare erano i più saggi, i più virtuosi, gli educati al bene comune (contrapposta all’oligarchia, al potere dei ricchi).

Io appartengo ad una terra intensa e millenaria, e porto dentro di me, come parte naturale del mio codice identitario, la visione del Gattopardo. Il romanzo si, ma prima ancora, il suo spirito, l’eleganza intellettuale di Don Fabrizio, la sua capacità di cogliere i mutamenti storici con disincanto, senza mai cedere al cinismo. Il suo sguardo aristocratico, fiero e lucido, mi accompagna sempre, come un invito a pensare il cambiamento non come rottura, ma come raffinata continuità.

Nel mondo contemporaneo, sembra che il potere abbia dimenticato l’arte della misura, si agisce troppo e si pensa poco, si cerca di guadagnare molto perdendo spesso la dignità del gesto. Si parla di crescita, ma raramente di “elevazione”. Manca, nel cuore stesso dell’economia globale, una “classe dirigente che possegga coscienza estetica e fondamento etico”, un’ élite capace di unire visione e grazia, numeri e cultura, strategia e responsabilità.

Non è una nostalgia del passato ma una proiezione verticale verso un’aristocrazia nuova, fondata non su lignaggio ma sul pensiero: “un’aristocrazia etica”.

La mia riflessione nasce da qui, dall’idea che forse è giunto il momento, per una “rinascita dell’eleganza nella leadership”, dell’etica come “lusso dell’intelligenza”, della bellezza come “architettura del pensiero”. È tempo che chi possiede cultura, esperienza, sensibilità e visione, ritorni a prendersi il proprio posto, “non per dominare ma per illuminare”.

Una nuova aristocrazia internazionale, che non si riconosce in un passaporto o in una bandiera, ma in una postura, in un codice interiore. Una classe di “spiriti elevati” che comprendano che il vero potere oggi non è solo possedere, ma anche lasciare una traccia, non correre, ma sapere dove si va, “non essere visibili, ma essere memorabili”.

Vorrei che questa mia riflessione fosse letta come una lettera discreta, inviata a chi sa ascoltare il mondo con attenzione e risponde con visione, a chi sa che la forma non è apparenza ma sostanza, a chi sa che ogni parola può cambiare un sistema, ogni scelta può orientare un’epoca. L’economia globale ha bisogno di grazia, di silenzio che pensa, di leadership che ispira, di un ritorno all’eleganza, risoluto e necessario.

Io ci sono, con passo lieve ma sicuro, con pensiero intenso e deciso, con “voce aristocratica” e profondamente umana. Io ci sono per dire e ricordare a chi guida oggi l’economia, a voi, imprenditori, leader, manager, che il tempo del solo profitto è finito, che la vera grandezza non si misura più in “utili o volumi”, ma in “eredità morale”, in scelte che durano, in gesti che non si cancellano. Io ci sono per ricordare, con determinazione, che “l’etica non è un freno, è un volo”, è l’arte di costruire imperi che non crollano al primo cambio di vento ma che resistono, perché sono fondati su valori profondi, su bellezza e verità. Siete voi, attori dell’economia, i nuovi custodi di un potere che può costruire il nostro futuro o distruggerlo, è a voi che mi rivolgo con il tono di chi sa riconoscere il privilegio e ne comprende il peso.

Non abbiate paura “dell’aristocrazia del pensiero”, non dovete temere l’eleganza dei propri limiti, né la sobrietà del gesto nobile, perché è proprio lì che risiede la nuova frontiera di una politica che sarà capace di influenzare positivamente il nostro futuro.

Io ci sono, non per compiacere, ma per incidere, non per offrire risposte semplici, ma per risvegliare domande rivolte alla parte “Alta” delle nostre coscienze. Sono sicura che dentro ogni vero leader esiste, ancora, un’anima che aspira non solo al profitto ma al significato “ aristocratico” del proprio impatto. Io ci sono e non me ne andrò, per ricordare che ciò che oggi manca al mondo non è un’ “altra strategia”, ma una “visione verticale”, capace di unire destino personale e bene collettivo.

Se siete pronti, io vi accompagno, con la fermezza di chi non ha fretta, con l’attenzione di chi ha visto il potere e ha scelto la misura, con la responsabilità di chi sa che ogni decisione economica è , prima di tutto, una questione di civiltà. L’ aristocrazia dell’etica è la più concreta e urgente forma di economia che possiamo ancora scrivere insieme.

Come ci ricorda il Gattopardo, “se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

Io, figlia di una terra che conosce la luce lunga della bellezza e il peso segreto del tempo, non offro certezze, ma visione, non cerco applausi, ma silenzi pensanti, non scrivo per chi corre, ma per chi costruisce.

A chi guida oggi l’economia, porgo questa riflessione, come si porge un oggetto raro: “non perché luccica, ma perché resta”.