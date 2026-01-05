L’arrivo a Milano Linate di cinque salme delle vittime di Crans-Montana

Ad aspettarli famiglie e autorità

Milano, 5 gen. (askanews) – Sono arrivate a Linate a bordo di un C-130 dell’Aeronautica militare partito da Sion le salme di cinque dei giovani italiani morti nell’incendio di Capodanno di Crans-Montana. Si tratta di Chiara Costanzo e Achille Barosi, entrambi di Milano, Giovanni Tamburi di Bologna, Emanuele Galeppini di Genova e Riccardo Minghetti di Roma, poi trasferito all’aeroporto di Roma Ciampino.Ad aspettarli le famiglie di alcuni di loro, alcuni parenti erano a bordo, e le autorità. C’erano, fra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario all’editoria Alberto Barachini, il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il sindaco di Milano Beppe Sala.La sesta vittima, Sofia Prosperi, viveva a Lugano, dove si terranno le esequie. Avevano tutti fra i 15 e i 17 anni. Restano ancora ricoverati in Svizzera due italiani, troppo gravi per essere trasportati.