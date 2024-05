L’arrivo di Mattarella al Palazzo di vetro dell’Onu a New York

Per la conferenza su Pace, Giustizia e Istituzioni per lo Sviluppo

Nazioni Unite (New York), 6 mag. (askanews) – L’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo di Vetro dell’Onu a New York per la conferenza sullo stato d’attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile numero 16, relativo a Pace, Giustizia ed Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile, organizzata dalla missione permanente italiana alle Nazioni Unite guidata dall’ambasciatore Maurizio Massari.Un appuntamento nell’ambito dall’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile che include il tema della criminalità organizzata, tema su cui l’Italia si è specializzata all’Onu. Fra gli altri temi, quello del traffico e violenza sui minori, quello della corruzione e dello Stato di diritto.