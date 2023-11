L’arrivo in Egitto degli aiuti umanitari internazionali per Gaza

All’aeroporto di al-Arish, pronti per entrare dal valico di Rafah

Roma, 22 nov. (askanews) – Immagini degli aiuti umanitari internazionali, forniti in particolare dall’Unione Europea e dall’Usaid (United States Agency for International Development), che vengono scaricati all’aeroporto egiziano di al-Arish, per essere poi trasportati nella Striscia di Gaza attraverso il valico di frontiera di Rafah.Secondo i media israeliani, nell’accordo raggiunto tra Israele e Hamas per il rilascio di 50 ostaggi israeliani, è previsto un cessate il fuoco di almeno 4 giorni, la liberazione di circa 150 detenuti palestinesi e l’autorizzazione a far entrare circa 300 camion di aiuti al giorno dall’Egitto.