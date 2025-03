L’arte all’arte e il lupo alle pecore

Correva il secolo sedicesimo quando a Padova si tenne un convegno sul “diritto di guerra”, titolo quantomeno improbabile in un tempo in cui l’attenzione dei giuristi era rivolta altrove. In particolare alla preparazione di regolamentazioni del commercio che, in Europa, stava iniziando a prendere sempre maggior connotazioni internazionali. Fu così che il Giurista Gentili dovette ammonire un gruppo di teologi che volevano intervenire nel corso dei lavori prima accennati con un solenne “silete Theologi in munere adverso”, che oggi suonerebbe ” tacete Teologi mentre si sta dibattendo un argomento a voi non congeniale”. A buon intenditor, poche parole, pertanto è prudente fermarsi a tale considerazione e soffermarsi invece con un minimo di concretezza in più su quella che resterà nella storia come “la telefonata” tout court tra Trump e Putin. Non si può sapere per ora se sarà accompagnata dalla qualifica di famigerata o, è quanto si spera, di famosa, mentre è certo che la sua durata, all’incirca tre ore, entrerà senz’altro nel Guinness dei primati. Al momento sembrerebbe che il ponte telefonico tra Washington e Mosca abbia retto il transito di buone intenzioni inviate e accettate da una parte e dall’altra dei suoi accessi, mentre in Medioriente si stava scatenando un’ ira di Dio, che ha causato oltre 400 morti e non si sa, di preciso, quanti feriti e senza tetto. Le conseguenze, in particolare quelle di tipo economico, non si sono fatte attendere. Le borse, in particolare quelle americane, sono state palcoscenico per l’esibizione di acrobazie che si sono realizzate sotto la pressione di paura e prudenza del tutto giustificabili. Si è verificato così un effetto rebound sulle piazze affari del resto del Mondo, in particolare su quelle europee. Il gioco al massacro in corso, che si sta sempre più espandendo nella stessa maniera nei diversi sistemi economici, presto potrebbe non essere più contenibile e arrivare, alla fine, al cosiddetto “punto di non ritorno”. Già allo stato si cominciano a avvertire, seppure deboli, gli effetti delle misure adottate e volte a evitare salti nel buio per diversi settori economici. Già da un po’ gli stessi sembrerebbero viaggiare spediti verso il dare forfait. Il timore forte è che il monito che valeva nel Senato dell’Urbe: “para bellum si vis pacem,” vale a dire “preparati alla guerra se vuoi che regni la pace, al momento non sia tenuto nella considerazione che è a esso dovuta.