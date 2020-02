L’arte dei pizzaioli napoletani in mostra a Milano

Farà tappa a Milano il prossimo 10 febbraio la mostra dedicata all’Arte del pizzaiuolo napoletano. Ad organizzarla, in occasione della Bit 2020, la Borsa Internazionale del Turismo, è la Regione Campania con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli «Federico II», in collaborazione della Fondazione UniVerde, dell’Associazione Verace Pizza Napoletana e dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani. Arriverà nel capoluogo lombardo dopo essere stata a Madrid in concomitanza della Fiera Internazionale del Turismo – Fitur. Obiettivo de «L’arte dei pizzaiuoli napoletani: patrimonio mondiale dell’Unesco» è raccontare e promuovere quella che è una vera e propria arte, con il percorso che ha portato alla sua iscrizione nella Lista Rappresentativa della Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità – Unesco, mettendone in luce i valori sociali e culturali espressi. L’inaugurazione della mostra sarà seguita da una degustazione di verace pizza napoletana a cura dei maestri dell’arte bianca.