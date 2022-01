L’arte della poesia e la poesia dell’arte, ne parliamo con Gioconda Fappiano

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sulla cultura e sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Chiara Fucci

Quello tra arte e poesia è un legame antico e ben radicato nell’immaginario collettivo tanto da non destare sorpresa quando si parla di poeti-artisti e di artisti-poeti o quando si accostano le due forme espressive come fossero un binomio. Arte e poesia sono infatti legate da una lunga tradizione e considerate fin dai secoli più antichi quasi complementari, si pensi alla celebre frase di Simonide che, citata da Plutarco nel I secolo, è giunta fino a noi: «La pittura è poesia silenziosa, e la poesia è pittura che parla». La relazione che lega arte e poesia è caratterizzata da un certo dinamismo e non si può definire univoca, le due forme espressive possono intrecciarsi dando vita a opere composite, come è avvenuto nel caso del filone avanguardistico del Novecento, oppure possono disporsi su due linee parallele e specchiarsi: la poesia può essere fonte di ispirazione per l’arte, e viceversa l’arte può ispirare la composizione poetica. Proprio l’aspetto della poesia e dell’ascendente che l’arte può avere su di essa è stato approfondito attraverso l’arricchente visione di chi le poesie le compone: Gioconda Fappiano, autrice, tra le altre opere, di due raccolte poetiche, “Di Amore e di rabbia” (2018) e “Terre di passaggio” (2021). La scrittrice e poetessa ha parlato di poeti, di artisti, della presenza di diversi linguaggi artistici all’interno della sua scrittura poetica e infine ha ricordato come la poesia possa avere, tramite il suo «sguardo profetico», un ruolo importante nel mondo che, oggi più che mai, è da ricostruire.

Qual è per lei la definizione di poesia?

Secondo me la poesia non si può definire. Tentando una risposta, potrei dirle che è il mistero della creazione che nasce da un atto d’incoscienza. Non saprei dirle cosa accade quando scrivo dei versi. C’è una ridda di sentimenti, di parole, di suoni che mi danzano intorno con l’urgenza di manifestarsi che io provo ad afferrare e, successivamente, a ricomporre. Il lavoro di lima su un verso viene dopo. La poesia è inoltre per me un atto di resistenza.

Quali poeti considera come suoi punti di riferimento?

Non ho particolari punti di riferimento. Credo che tutto ciò che ho letto confluisca in modo disordinato in quello che scrivo. C’è una galassia di poeti, antichi e moderni, a cui poter attingere: Omero, Virgilio, Saffo, Catullo, Foscolo, Leopardi, Luzi, Pasolini, solo per citarne alcuni. Con Pascoli posso dire di avere avuto sempre un rapporto di odio e amore e di averlo preferito in età matura. Con Ungaretti è stato un colpo di fulmine. Degli stranieri posso citare Shakespeare, Donne, Dylan Thomas, Garcia Lorca, Eliot, Edgar Lee Master, Rilke. Attualmente però intrattengo lunghe e piacevoli conversazioni con un poeta sannita, Angelo Raffaele Scetta, di cui ammiro molto la vitalità espressiva. Credo di dovere molto per la mia formazione anche alla terra a cui appartengo e a tutte quelle voci che la abitano, spesso grandi ma sconosciute ai più.

Quanto e in che modo l’arte incide sul suo processo di scrittura?

Sono cresciuta in una famiglia allargata, con zie e zii che avevano frequentato a Cerreto, dove sono nata, l’Istituto d’Arte e poi dopo qualcuno di loro l’Accademia di Belle Arti di Napoli. In casa c’erano tele, cavalletti, pennelli, colori ad olio, libri di storia dell’arte e si decoravano anche manufatti in ceramica. Un’altra passione nella mia famiglia era la musica. La chitarra di mio nonno veniva suonata da tutti e si ascoltavano spesso arie tratte dalle più famose opere liriche. Credo di aver portato nella mia scrittura i suoni e i colori di quell’arte con cui ho vissuto fin da bambina e un po’ di quella sregolatezza che caratterizza gli artisti. I diversi linguaggi artistici hanno sempre comunicato tra loro, sebbene con codici diversi.

Ci sono degli artisti in particolare dalle cui opere trae ispirazione?

Viviamo per fortuna in un Paese dove c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda l’arte, la bellezza e la genialità espressiva. Adoro Caravaggio, pittore inquieto innamorato del vero e degli squarci di luce. Esclusivamente per l’intenzione poetica, e non per i contenuti, siccome mi piace tracciare solchi profondi sul foglio per dare spazio all’esistenza , mi viene in mente Lucio Fontana che bucava e faceva dei tagli nelle tele con una lama affilata, aprendo la strada alla terza dimensione.

Andrea Zanzotto ha detto che «La poesia è sempre più di attualità perché rappresenta il massimo della speranza […]». Ritiene che in questo particolare periodo storico, in cui c’è un forte bisogno di speranza, la poesia abbia un ruolo ancora più importante?

La bellezza della poesia consiste nella sua “inutilità”, e non essendo quindi monetizzabile e al servizio di ciò che si ritiene “utile”, è per questo libera e capace di guardare in faccia al mondo con uno sguardo profetico. Non c’è futuro senza la poesia e quindi penso che in questo particolare momento storico dove c’è un mondo da riprogettare e da ricostruire sia arrivato il momento dell’età del coraggio e dei poeti.

Per concludere, ci sono dei versi di una sua poesia che le piacerebbe regalarci?Ci Vuole una visione,

un lampo nella notte

mentre la lumaca

con il suo guscio

striscia la vita

vischiosa nella traccia.