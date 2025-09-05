L’arte dell’economia

L’economia può essere descritta al meglio come una scienza basata sull’analisi dei dati? Sebbene questa prospettiva sottolinei il ruolo dei data scientist che generano, raccolgono, elaborano e interpretano le informazioni utilizzando metodi statistici e modelli matematici, cattura solo una parte del quadro. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questi approcci divennero centrali per definire la disciplina, supportando l’individuazione di connessioni, la verifica di ipotesi e la formulazione di previsioni. Tuttavia, le situazioni economiche del mondo reale sono complesse e non possono essere affrontate appieno attraverso la sola analisi dei dati. Oltre ai metodi analitici, sono necessari pensiero creativo e giudizio soggettivo per formulare soluzioni, minimizzare i danni e conciliare obiettivi contrastanti. Di conseguenza, i rigidi risultati di metodi e modelli lasciano il posto a prospettive sfumate e inventive. La pratica dell’economia implica considerazioni etiche e sociali e assomiglia a un’attività creativa, sollevando la questione se l’economia debba essere considerata anche un’arte.

Can economics best be described as a science based on data analysis? While this perspective emphasizes the role of data scientists who generate, collect, process, and interpret information using statistical methods and mathematical models, it only captures part of the picture. After World War II, these approaches became central to defining the discipline, supporting the tracing of connections, testing of hypotheses, and making of predictions. Yet, real-world economic situations are complex and cannot be fully addressed through data analysis alone. In addition to analytical methods, creative thinking and subjective judgment are required to formulate solutions, minimize harm, and reconcile conflicting goals. As a result, the rigid outputs of methods and models give way to nuanced, inventive perspectives. The practice of economics involves ethical and social considerations and resembles a creative activity, raising the question of whether economics should also be seen as an art.

piero.formica@gmail.com