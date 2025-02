L’arte di Capodimonte conquista Tefaf Maastricht: un’esposizione di capolavori italiani

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà protagonista a Tefaf Maastricht (15-20 marzo, 13-14 su invito) la principale fiera mondiale per belle arti, antiquariato e design, un viaggio tra 7.000 anni di storia dall’antichità al contemporaneo. “Questa prestigiosa fiera riunisce gli opinion leader internazionali del mondo dell’arte, tra i quali direttori e curatori di importanti musei, antiquari e studiosi ed esperti- spiega Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte – E’ quindi una straordinaria occasione per far conoscere sempre meglio a livello globale l’importanza delle nostre collezioni e la loro storia: una storia secolare che racconta NAPOLI, l’Italia e l’Europa”. Tefaf (The European Art Foundation) è una Fondazione senza scopo di lucro, accoglie importanti gallerie, istituzioni e collezionisti per promuovere competenza, eccellenza e diversità nella comunità artistica globale nei suoi due appuntamenti annuali in Olanda e a New York. Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è il secondo museo italiano, dopo la Galleria Borghese nel 2017, ad essere invitato a Tefaf e sarà presente con una selezione di undici opere rinascimentali e barocche, da Tiziano ad Artemisia Gentileschi, da Van Dyck a Panini, Carracci, Orsi, Cavallino, Pitloo, Mazzoni, Giambologna. La mostra, con il patrocinio del ministero Italiano del Turismo, sarà inoltre l’occasione per illustrare la profonda trasformazione in atto quest’anno a Capodimonte sia dal punto di vista energetico ed ecologico che allestitivo a cominciare dalle nuove 14 sale che per la prima volta pienamente valorizzeranno l’immenso patrimonio delle porcellane (estate 2025). “Questa presentazione sottolinea l’impegno di Capodimonte nel condividere i suoi tesori con il mondo, rafforzando al contempo il ruolo di Tefaf come piattaforma vitale per lo scambio e la scoperta culturale – ha dichiarato Ugo Pierucci, Chairman di Tefaf – siamo orgogliosi di ospitare queste opere straordinarie e di celebrare la rilevanza duratura di capolavori storici nel discorso artistico contemporaneo”. L’edizione di quest’anno ha attratto 22 paesi e presenta anche un’eccezionale mostra di prestiti del Kmska, il Royal Museum of Fine Arts Antwerp (Belgio), museo principale delle Fiandre che vanta capolavori assoluti, dai primitivi fiamminghi e dal barocco di Anversa a una vasta collezione di arte moderna con Rik Wouters, Henri de Braekeleer e René Magritte. In mostra tre figure cardine del Modernismo belga: James Ensor, Rik Wouters e Jules Schmalzigaug.