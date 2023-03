L’arte di essere donna: il successo e la solidarietà. Il Rotary di Pompei per la piccola Mariarosaria

Un momento di confronto dove saranno ascoltate diverse testimonianze di donne che hanno avuto successo nella vita personale e professionale. Ma non solo: tanta solidarietà in un evento che vedrà la raccolta fondi per la piccola Mariarosaria, la bimba di Castellammare di Stabia affetta da una patologia congenita e che necessita di un intervento che può essere fatto solo a Boston, negli Stati Uniti. Nelle ultime settimane sul web è partita una gara della solidarietà per consentire di raccogliere i 200mila euro necessari per l’intervento.

“L’evento è nato con l’intento di portare testimonianze di donne che hanno avuto successo nella vita personale e professionale – afferma Umberto Matrone, presidente del Rotary Club Pompei Villa dei Misteri – in un periodo dell’anno, marzo, durante il quale si tende a parlare di violenza e di donne sfortunate. Con noi saranno presenti Madre Rosa Lupoli, Abbadessa delle suore Clarisse Cappuccine del Monastero di Clausura detto “Delle Trentatre”, Antonella Palumbo, Vicequestore di Polizia di Stato, oggi in servizio al Commissariato di Pompei ma per anni in servizio al Commissariato di Poggioreale. Porteranno il loro contributo le attrici Ludovica Coscione e Giovanna Sannino, impegnate in questo periodo sul piccolo schermo con la serie tv “Mare fuori”. Nel corso dell’incontro ampio spazio anche alle esperienze di successo nel mondo dell’imprenditoria con Angela e Raffaella Petraccone, imprenditrici e titolari della “Gioielleria Vitiello”, attiva a Pompei dal 1911. L’incontro verrà moderato dalla giornalista del Corriere del Mezzogiorno Anna Paola Merone.