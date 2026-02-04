L’arte di governare il cambiamento nell’era del pragmatismo

A poche settimane dalla chiusura del World Economic Forum, i riflessi di quanto accaduto tra le vette di Davos non consegnano solo statistiche, ma una mappa per chiunque si trovi oggi a guidare persone e organizzazioni verso un futuro incerto. Davos 2026 ha segnato una mutazione profonda: il passaggio dalla domanda su se il mondo cambierà alla necessità di capire come governare questa trasformazione senza smarrire la propria sovranità decisionale. In questo scenario, la voce di Mark Carney ha spazzato via ogni tentazione nostalgica, ricordando che in un mondo frammentato la stabilità si costruisce solo attraverso il rispetto dello Stato di Diritto e una cooperazione pragmatica. È qui che si inserisce la riflessione di David Bach sul “Pragmatismo basato sui Valori”, un concetto che supera finalmente la falsa dicotomia tra etica e profitto, tra principi e potere. Governare il cambiamento oggi significa infatti equilibrare tre forze costanti: la Mente, il Cuore e la Macchina. Se la Macchina, intesa come tecnologia ed esecuzione nell’era dell’intelligenza artificiale, velocizza i processi, essa necessita di una regia umana che ne governi l’algoritmo per evitare traguardi estranei all’identità dell’organizzazione. La Mente deve dunque trasformare i dati in visione, interpretando i vincoli geopolitici non come ostacoli, ma come variabili di una nuova efficienza. Eppure, è il Cuore a rappresentare il vero punto di rottura con il passato: un set di valori che non è solo emozione, ma garanzia di autonomia strategica. In un mercato globale aggressivo, l’identità profonda di un’azienda o di un’istituzione è l’unica barriera contro le pressioni esterne, la garanzia di restare padroni del proprio destino. Questo nuovo realismo rende lo scopo aziendale (purpose) operativo e concreto. L’inclusione, ad esempio, smette di essere un semplice dovere morale per trasformarsi in un prerequisito di performance: solo team cognitivamente diversi sono in grado di leggere la complessità di un contesto instabile, rendendo la diversità una questione di pura efficacia decisionale. Integrare Mente, Cuore e Macchina è dunque la sfida suprema del 2026. Se la tecnologia offre gli strumenti e l’analisi fornisce la velocità, solo la saggezza dei valori possiede la forza necessaria per decidere la direzione del viaggio. Il vero progresso non avviene con l’acquisto di un software, ma quando si ha il coraggio di rimettere in discussione i sistemi di influenza, rendendo la sostenibilità e l’etica veri motori di indipendenza strategica. Governare il cambiamento significa concentrarsi su risultati tangibili, affinché il pragmatismo diventi valore reale e la trasformazione digitale un’evoluzione umana capace di generare una prosperità solida, condivisa e sovrana.