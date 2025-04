L’arte di negoziare il successo: tutti i segreti in un convegno di Rotary, Lions

Nel mondo complesso e interconnesso in cui viviamo, la capacità di negoziare è diventata una competenza cruciale per raggiungere il successo personale e professionale in qualsiasi ambito.

Appuntamento organizzato dal Rotary Club distretto 2101, dal Lions Club Benevento Host e dall’ Ordine degli Avvocati di Benevento “Strategie di Negoziazione e Risoluzione dei Conflitti” se ne parlerà nella Sala Consiliare della Provincia a Benevento lunedi 7 Aprile alle ore 18.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Nino Lombardi, Erminia Mazzoni Presidente Rotary Club e Stefania Pavone Presidente Lions Club sarà il Professore incaricato di Management ed Economia dell’Ambiente presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nonché autore del libro “L’arte di negoziare con successo” Michelangelo Raccio a spiegare come negoziare relazioni positive e gestire conflitti.

Sono previsti all’evento gli interventi della Responsabile dell’organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Benevento Assunta Ventorino e di Roberto Jannelli Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Sannio.

L’appuntamento sarà utile ai legali sanniti in quanto riconosce dal Consiglio dell’Ordine forense 2 crediti in materia obbligatoria ai fini della formazione continua professionale.

Il lavoro librario di Michelangelo Raccio già Sindaco di Gioia Sannitica in provincia di Caserta “L’arte di negoziare con successo” di Giappichelli Editore è stato da poco adottato nel corso di corporate strategy all’università di Torino e già in elenco per gli iscritti dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

“…che si sia impegnati in complesse contrattazioni commerciali, in trattative politiche o sindacali, oppure nella composizione di conflitti attinenti alle relazioni personali, la capacità di negoziare è una competenza chiave che permea ogni aspetto della vita di relazione delle persone…” -sottolinea Michelangelo Raccio-

Principi, strategie, criteri e tecniche per superare le sfide e raggiungere i propri obiettivi saranno i temi dell’evento “Strategie di Negoziazione e Risoluzione dei Conflitti” lunedi 7 Aprile alle ore 18 a Benevento nella Rocca dei Rettori modera il giornalista economico Enzo Agliardi.