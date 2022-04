L’arte disegna il futuro dell’Europa

Pittura, scultura, illustrazione, arte per la terapia e multimedia come piattaforme per esprimere la propria opinione sui temi della Conferenza sul futuro dell’Europa. Sono gli strumenti di cui si sono serviti i dodici giovani artisti protagonisti del progetto ArtèEuropa, realizzato dall’associazione Ragnarock in collaborazione con il Parlamento Europeo in Italia e l’Accademia di Belle Arti di Roma. La Conferenza sul futuro dell’Europa vede, ormai da circa un anno, migliaia di cittadini europei impegnati nella proposta e discussione di idee per la costruzione condivisa dell’Unione europea di domani. A partire da questa straordinaria fase di partecipazione democratica, a marzo i giovani artisti si sono cimentati nella creazione di opere d’arte che parlano di tematiche ampie, larghe, variegate come la dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto, diritti umani, clima, tutela dell’ambiente e salute, digitale, tutela sociale, uguaglianza e solidarietà, Europa nel mondo, migrazione. All’interno del progetto, l’arte diventa uno strumento per dare voce ai giovani e per sensibilizzare i cittadini su questioni rilevanti per il futuro dell’Europa.

“ArtèEuropa”, presentato venerdì 8 aprile a Roma nello “Spazio Europa” sede del Parlamento di Bruxelles con Carlo Corazza, Capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo, Marco Germinario, fondatore dell’associazione Ragnarock, e Cecilia Casorati, direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Roma, ha cercato di valorizzare tutti gli artisti coinvolti: Bianca Natalini e Caterina Ruggeri, Chiara Russo, Giulia Cardini, Gloria Zeppilli, Ilaria De Sanctis, Johannes Kiel, Ludovica Piepoli, Maria Giovanna Sodero, Marianna Panagiotoudi, Sophia Rossetto, Stefano Borgi.

Le opere resteranno in mostra sul sito ragnarock.eu e il making of delle undici idee selezionate è visibile sulle piattaforme social di Ragnarock, Accademia Belle Arti Roma e ABA.ROMA, con gli hashtag #thefutureisyours #CoFoE #conferenzasulfuturodelleuropa #artèeuropa #conferenceofthefutureofeurope #ilfuturoétuo.