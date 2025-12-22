L’arte italiana dell’espresso in Cina: in mostra due secoli di design e innovazione

La passione tutta italiana per l’espresso è al centro di un’esposizione che racconta la trasformazione del design degli oggetti dedicati al caffè avvenuta negli ultimi decenni. Dopo il successo delle tappe in Europa, Stati Uniti e Brasile, la mostra arriva nel distretto di Nanshan a Shenzhen, città della Cina meridionale. 40 pezzi fra macchine per uso domestico e da bar, set e tazzine da caffè, sono esposti nella mostra Passione italiana: l’arte dell’espresso, presso il Sea World Culture and Arts Center (SWCAC) nel distretto di Nanshan a Shenzhen, dal 5 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Oggetti storici ed esemplari unici, selezionati dalla curatrice Elisabetta Pisu, rappresentano i cambiamenti nel tempo della produzione e del consumo del caffè e permettono di comprendere quanto sia cresciuta nell’immaginario collettivo la rilevanza sociale di un gesto che si lega inscindibilmente al lifestyle italiano.

Come sottolinea Valerio De Parolis, Console Generale d’Italia a Canton: “Il caffè rappresenta un simbolo universale dell’italianità, capace di raccontare la nostra storia e la nostra identità culturale. Portare questa mostra a Shenzhen, città riconosciuta dall’UNESCO come City of Design e punto di riferimento per l’innovazione e la creatività in Cina, significa celebrare la passione per la qualità e la ricerca, da sempre tratti distintivi del Made in Italy. Esposta in occasione della decima edizione della Settimana della Cucina Italiana del Mondo, ‘Passione Italiana: l’Arte dell’Espresso’ esplora come, nel corso dei decenni, il design abbia interpretato e valorizzato il rito sociale del caffè espresso. Una tradizione capace di rinnovarsi e ispirare nel tempo, simbolo di creatività, convivialità e innovazione italiana”.

Gli oggetti esposti raccontano l’evoluzione storica degli ultimi due secoli, dalle caffettiere nate dalla matita di grandi designer, diventate vere icone di un’epoca, ai pezzi più recenti, frutto di innovazioni tecnologiche che hanno trasformato profondamente i processi produttivi e innalzato gli standard qualitativi. Un percorso che evidenzia una ricerca continua volta a migliorare la tecnologia, l’ergonomia degli oggetti e il consumo di una delle bevande più amate e diffuse nel mondo.

“Innovazione, creatività e design – spiega la curatrice Elisabetta Pisu – hanno accompagnato lo sviluppo di macchine da bar, caffettiere e servizi da tavola, identificando il caffè espresso come rito sociale e culturale, simbolo di italianità e del made in Italy. Attraverso questi oggetti compiamo un viaggio nel tempo che ci consente di capire come sono cambiate le abitudini, i gesti, i rituali e il portato emotivo legati al caffè”.

Produzione e organizzazione di Imf Foundation ed EP studio in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Canton.

Da Mendini a Dalisi: capolavori in mostra

I 40 oggetti in mostra portano la firma di alcuni fra i maggiori maestri del design italiano e internazionale, insieme ai brand più rilevanti del made in Italy.

Si tratta di autentici capolavori dell’iconografia progettuale che hanno segnato un’epoca, esito di una rilettura approfondita di forme e funzioni.

Si passa così dall’Oggetto Banale: Caffettiera di Alessandro Mendini, presentato alla Biennale di Venezia del 1980, all’edizione speciale dell’iconica Moka Express Bialetti, firmata da Dolce&Gabbana e placcata in Oro 24K, trasformata in un autentico oggetto d’arte che unisce moda e design.

Fino ad arrivare alle realizzazioni che segnano l’incontro fra architettura e design con Aldo Rossi, che con La conica e La cupola ha elevato la moka domestica a un piccolo edificio da tavola, e Michael Graves con il servizio Tea & Coffee Piazza, esempio significativo del design postmoderno. E ancora le caffettiere domestiche di Richard Sapper, l’Ossidiana di Mario Trimarchi, la Pulcina di Michele De Lucchi, realizzate per Alessi, insieme alla Caffettiera Napoletana 90018 e il Prototipo di latta di Riccardo Dalisi.

Un’evoluzione che va di pari passo con una profonda ricerca tecnologica e di design, in particolare nelle macchine professionali da bar, con la presenza di marchi storici, rappresentati da modelli quali l’esemplare a colonna originale del 1920, la Insuperabile della Snider, le Marte e Mercurio di Faema degli sfavillanti anni ’50 e la Granluce de La Cimbali del 1958, pezzi provenienti dalla collezione di MUMAC – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group.

Esposizione curata da Elisabetta Pisu

Elisabetta Pisu è una curatrice di design con una formazione in sociologia e in management culturale. Il suo ambito di ricerca è il design contemporaneo in relazione ai processi produttivi, alle valenze sociali e all’evoluzione dei nuovi linguaggi espressivi. Oggetti, ambienti e architetture sono al centro dei suoi interessi di studio, protesi a indagare il ruolo mutevole del design nella società contemporanea. Nel 2016 fonda EP studio che si occupa di ideazione, organizzazione e curatela di mostre internazionali di design con particolare attenzione alla diffusione e promozione del made in Italy. Ha collaborato con importanti istituzioni culturali e curato mostre in prestigiosi musei, tra i quali: Craft + Design Centre a Canberra (Australia), Design Museum Gent (Belgio), Cube Design Museum (Olanda), Design Museum Holon (Israele), Museum of Craft and Design (San Francisco, USA), MODA – Museum of Design Atlanta (Atlanta, USA), L. A. Mayer Museum for Islamic Art (Israele), COD – Center for Openness and Dialogue (Albania).

Gli oggetti in mostra

Caffettiere, macchine per caffè espresso e servizi da caffè

Caffettiera Moka Express, Alfonso Bialetti, 1933-2025

Caffettiera espresso Nova Express, 1947-1950 , Irmel

Caffettiera espresso La Signora, 1960, Meazza & Masciadri

Caffettiera napoletana, 1970-2023, Ilsa

Caffettiera espresso 9090, Richard Sapper, 1979, Alessi

Caffettiera espresso Accademia, Ettore Sottsass, 1980, Lagostina

Oggetto Banale: Caffettiera, Alessandro Mendini, 1980, Archivio Alessandro Mendini

Tea & Coffee Piazza, Michael Graves, 1980-1983, Alessi

Caffettiera espresso La conica, Aldo Rossi, 1984, Alessi

Caffettiera espresso Carmencita Serie Oro, Marco Zanuso, 1985-86, Lavazza

Caffettiera espresso La cupola, Aldo Rossi, 1988, Alessi

Caffettiera napoletana 90018 e Prototipo di latta ‘Cuore e stelle’, Riccardo Dalisi, 1987-2022, Alessi

Caffettiera espresso King Edition, Matteo Thun, 1989, WMF

Zuccheriera 90024, Aldo Rossi, 1989-2022, Alessi

Tazzine da caffè ARDT, Aldo Rossi, 1991-2022, Alessi

Caffettiera espresso L’Ottagono, Aldo Rossi, 1993-1994, Alessi

Caffettiera espresso Mach, Isao Hosoe, 1993, Serafino Zani

Caffettiera espresso Zazà, Silvana Angeletti e Daniele Ruzza, 1997, Guzzini

Tazzine da caffè illy Art Collection, 2002-2022, illycaffèp.A.

Tazzine da caffè Mediterraneo, Marta Laudani e Marco Romanelli, 2002, Driade

Tea & Coffee Towers, Jean Nouvel, 2005, Alessi

Caffettiera espresso Pina, Piero Lissoni, 2006, Alessi

Servizio da caffè Estetico Quotidiano, Alessandro Zambelli, 2008, Seletti

Caffettiera espresso Ossidiana, Mario Trimarchi, 2014, Alessi

Caffettiera espresso Pulcina, Michele De Lucchi, 2015, Alessi

Macchina da caffè espresso Diva, Andreas Seegatz, 2015, Bugatti

Caffettiera espresso Lunika 360, Francesco Fusillo, 2015,MA

Collar Coffee set, Daniel Debiasi e Federico Sandri, 2016, Stelton

Caffettiera espresso Lady Anne, Laura Caffi, 2017, KnIndustrie

Macchina da caffè espresso Tiny, Angelica Rella e Florian Seidl, 2018, Lavazza

Tazzine da caffè Lume, Federica Biasi, 2020, Nespresso

Caffettiera Moka Express Carretto Siciliano, 2022, Bialetti – Dolce&Gabbana

Caffettiera espresso Aladina, Cino Zucchi, 2023, Lavazza

Macchina da caffè espresso a leva, 2023, La Pavoni

Macchina da caffè espresso ECF02, Raffaella Mangiarotti e Matteo Bazzicalupo, 2023, Smeg

Caffettiera Moka Express Oro 24K, 2023, Bialetti – Dolce&Gabbana

Macchine da bar – Collezione Mumac – Museo della Macchina per Caffè di Cimbali Group