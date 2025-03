L’arte orafa campana, un tesoro di storia, cultura e innovazione: il progetto Galic

Le arti decorative hanno sempre rappresentato un potente strumento di narrazione della storia, della cultura e dell’identità sociale di un popolo. Tra queste, l’oreficeria occupa un ruolo di primo piano: i gioielli, ritrovati persino in sepolture preistoriche, testimoniano l’evoluzione dell’umanità attraverso il tempo. Dalla durezza della pietra alla lucentezza della conchiglia, l’essere umano ha sempre attribuito ai materiali una valenza simbolica, unendo estetica e funzionalità. Con il passare dei secoli, la ricerca artistica e tecnica ha arricchito ulteriormente il valore del gioiello, trasformandolo in un elemento di cultura e identità. La Campania vanta una tradizione orafa millenaria che rappresenta una parte essenziale del patrimonio culturale della regione. Gli artigiani campani sono celebri per la loro maestria nella lavorazione dei metalli preziosi e nella creazione di gioielli e oggetti di grande bellezza e ricchi di significati culturali e storici. Napoli, in particolare, è da sempre un centro nevralgico dell’oreficeria, con una tradizione che risale all’epoca greco-romana. Durante il Rinascimento, i gioiellieri napoletani erano rinomati in tutta Europa per la raffinatezza delle loro creazioni. Ancora oggi, la città ospita numerosi laboratori e botteghe dove si tramanda l’antica arte orafa, arricchita dalle più moderne innovazioni tecnologiche.

L’oreficeria campana è spesso caratterizzata da elementi simbolici e religiosi, riflettendo così la profonda spiritualità e il ricco folklore della regione. Ogni manufatto racconta una storia, legata a leggende locali, devozione religiosa o momenti importanti della vita. Le città di Napoli e Caserta figurano tra i principali centri orafi della Campania, con una tradizione consolidata nel XIV secolo grazie agli Angioini, che introdussero tecniche francesi e stili ispirati alla moda d’oltralpe. Una svolta cruciale avvenne nel 1805 con la fondazione della prima fabbrica di corallo a Torre del Greco. Da allora la Campania è diventata simbolo dell’eccellenza orafa italiana riconosciuta a livello internazionale.

Un ponte tra tradizione e innovazione

Il progetto Galic (The Goldsmith’s Art: Linguistic and Intercultural Heritage – L’arte orafa: patrimonio linguistico e interculturale), finanziato con i fondi PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale) PNRR nasce con l’obiettivo di valorizzare l’arte orafa campana attraverso un approccio multidisciplinare che coniuga studi linguistici, culturali e tecnologici.

L’iniziativa persegue un duplice scopo: da un lato, la creazione di risorse digitali di alto valore scientifico; dall’altro, lo sviluppo di strategie di comunicazione e web marketing per rendere accessibile tale conoscenza a un pubblico internazionale.

Il progetto affronta le sfide della globalizzazione e punta a fare dell’oreficeria un volano per lo sviluppo economico della regione.

L’attenzione non è limitata alla produzione, ma si estende anche alla narrazione culturale e alla memoria storica. Attraverso l’analisi delle dinamiche del discorso pubblicitario e della comunicazione digitale, Galic mira a costruire un’immagine unitaria e accattivante dell’oreficeria campana, capace di dialogare con un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Un patrimonio condiviso per il futuro

Il progetto Galic non si limita a preservare la memoria storica e culturale dell’oreficeria campana, ma la trasforma in un motore di sviluppo sostenibile e condiviso. In linea con i principi dell’Heritage Marketing, il progetto propone nuovi percorsi tematici che coinvolgono artigiani, organizzazioni, turisti e comunità locali, creando un ponte tra ricerca scientifica, innovazione digitale e strategie di comunicazione. Grazie alla collaborazione tra tre università napoletane, il progetto unisce competenze linguistiche, letterarie e tecnologiche per promuovere l’arte orafa campana su scala internazionale. Le unità di ricerca coinvolte lavorano sinergicamente per sviluppare risorse linguistiche e culturali, valorizzare la memoria storica dell’oreficeria e implementare strumenti innovativi per favorire la crescita del settore.

Galic rappresenta un esempio virtuoso di come il patrimonio culturale possa essere valorizzato per promuovere l’internazionalizzazione e lo sviluppo economico di un territorio. La Campania, con le sue antiche tradizioni e il suo ineguagliabile patrimonio artistico, si conferma così un crocevia di cultura, storia e innovazione. Galic è un invito a scoprire e valorizzare un tesoro senza tempo, che continua a brillare nel cuore del Mediterraneo.

Un’eredità da preservare e promuovere

La lavorazione dei metalli preziosi è frutto di secoli di ingegno e innovazione. Fino alla fine dell’epoca delle corporazioni nel XIX secolo, il sapere degli artigiani orafi era tramandato oralmente ai giovani apprendisti, creando un’eredità culturale di inestimabile valore. Tuttavia, con l’evoluzione del linguaggio e delle pratiche artigianali, il rischio di perdere questo patrimonio si fa sempre più concreto.

Il progetto Galic interviene per colmare questa lacuna, proponendo un approccio innovativo alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze legate all’oreficeria. In collaborazione con realtà artigianali locali, come il Consorzio Antico Borgo Orefici, e partner internazionali, gli studiosi coinvolti nel progetto stanno realizzando un corpus trilingue (francese, inglese e italiano) che documenta l’evoluzione dell’arte orafa dalla metà dell’Ottocento a oggi. Tale risorsa non solo favorisce la ricerca scientifica, ma rappresenta anche uno strumento di valorizzazione per il turismo e l’educazione. Un dizionario enciclopedico, frutto del corpus, sarà consultabile online e, arricchito da approfondimenti culturali, fungerà da punto di riferimento per studiosi, artigiani e appassionati del settore, contribuendo alla diffusione della terminologia e delle tecniche orafe tradizionali. Questa risorsa digitale non è concepita, insomma, solo come uno strumento scientifico per la comunità accademica, ma costituisce anche la componente prima di una piattaforma accessibile al pubblico pensata per promuovere la conoscenza interculturale sull’oreficeria e valorizzare l’oreficeria campana a livello globale.

Piattaforma digitale e percorsi tematici tradizionali

Oltre alla piattaforma digitale che ospiterà il dizionario etimologico e storico dell’oreficeria, arricchito da approfondimenti culturali ed enciclopedici e cuore pulsante del progetto, Galic prevede la realizzazione di percorsi tematici che guideranno i visitatori alla scoperta dell’oreficeria campana, preservando termini e tecniche tradizionali. Il lessico dell’oreficeria non è solo un repertorio di termini tecnici, ma riflette il contesto culturale e sociale in cui i gioielli e i manufatti preziosi vengono creati. L’analisi lessicologica può contribuire a valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della regione, mettendo in luce l’unicità e la ricchezza del suo linguaggio specialistico, con un rilevante impatto positivo anche in ambito turistico ed educativo. Studiare questo linguaggio consente di comprendere i valori estetici, religiosi e sociali di un’epoca e di rafforzare il legame tra passato e futuro.

Il progetto aiuterà a preservare termini e tecniche tradizionali che altrimenti potrebbero andare perduti con l’evoluzione del linguaggio e delle pratiche artigianali.

Attraverso la combinazione di ricerca accademica, innovazione tecnologica e strategie di comunicazione, Galic rappresenta un modello esemplare di valorizzazione del patrimonio culturale. La Campania, con la sua antica tradizione orafa e il suo ineguagliabile patrimonio artistico, continua a brillare nel cuore del Mediterraneo, rinnovando la sua storia e proiettandola nel futuro.

Eccellenze accademiche ne team

Il progetto Galic si avvale di un team interdisciplinare di studiosi ed esperti di alto profilo provenienti da tre università napoletane, ciascuno con competenze specifiche che contribuiscono alla ricchezza e alla profondità dell’iniziativa. Di seguito, una panoramica delle tre unità di ricerca e dei loro membri. L’Unità di ricerca dell’Università di Napoli L’Orientale, coordinata dalla Professoressa Ordinaria di Lingua e Traduzione Francese Jana Altmanova, rappresenta il fulcro del progetto. Specialista in lessicografia e linguistica applicata, con un focus sugli aspetti interculturali della comunicazione, la Professoressa Altmanova guida un team composto da Maria Centrella, Michele Costagliola d’Abele, Maria De Vivo, Antonella Napolitano, Sarah Nora Pinto, Rosa Piro, Sergio Piscopo e Fabiana Sciarelli. Questa unità si occupa principalmente dell’analisi linguistica e culturale, concentrandosi sulla tradizione orafa francese e italiana e sul suo impatto sulla campana nel contesto mediterraneo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle fonti storiche e lessicografiche.

L’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope è diretta dalla Professoressa Associata di Letteratura Francese Maria Giovanna Petrillo, esperta di letteratura francofona belga e del Magreb. Questa unità si distingue per il suo contributo alla dimensione interdisciplinare del progetto, integrando letteratura, linguistica e analisi delle strategie di marketing per la valorizzazione del patrimonio orafo. Il team include Raffaella Antinucci, Claudio Grimaldi e Silvia Domenica Zollo. L’arte orafa campana non è solo un esempio di straordinaria abilità artigianale, ma ha profondamente influenzato la cultura linguistica e letteraria della regione. Testimonianze di questa eredità si ritrovano in opere letterarie, poesie e racconti che celebrano l’arte e la bellezza dei manufatti orafi. Numerosi autori hanno utilizzato metafore e simboli legati all’oreficeria per esplorare tematiche universali come l’amore, la bellezza e la spiritualità.

Infine, l’Unità di ricerca dell’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa è guidata dalla Professoressa Ordinaria di Lingua e Traduzione Inglese Emilia Di Martino, specialista nell’analisi del discorso e della promozione culturale in contesti internazionali. L’unità comprende anche Alessandra Storlazzi e Stefania Tondo. Il contributo principale di questo gruppo riguarda la creazione di risorse linguistiche in lingua inglese e l’analisi della dimensione interculturale della comunicazione legata al patrimonio artistico. Particolare attenzione è rivolta alle strategie di web marketing e alla scrittura digitale per promuovere l’internazionalizzazione dell’arte orafa campana.

Un lavoro sinergico per la valorizzazione del patrimonio

L’interazione fra le tre unità di ricerca garantisce un approccio integrato e multidisciplinare. Ogni team apporta le proprie competenze per il raggiungimento degli obiettivi del progetto Galic, combinando ricerca accademica, innovazione digitale e strategie di comunicazione per promuovere l’arte orafa campana a livello internazionale. Il gruppo opera in sinergia per creare risorse linguistiche e culturali di alta qualità, valorizzare la memoria storica dell’oreficeria e sviluppare strumenti innovativi che favoriscano la crescita e l’internazionalizzazione del settore.

Grazie a questa collaborazione, il progetto Galic si propone come un modello di eccellenza nella valorizzazione del patrimonio culturale, proiettando l’arte orafa campana verso un futuro di riconoscimento e sviluppo su scala globale.